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*BRUCE DICKINSON о новом альбоме 30
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*SHARON OSBOURNE планирует открыть музей OZZY 19
*Почему Dave так любит песню SLAYER "Ghosts Of War" 14
*Вокалист DISTURBED: «Ох, мои бедные ев...и!» 13
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*Лидер MEGADETH: «Когда вернется Kiko? А кто его...» 10
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*BRUCE DICKINSON о новом альбоме 30
*Цветные винилы от METALLICA 30
*HYPOCRISY о "The Final Chapter" 23
*SHARON OSBOURNE планирует открыть музей OZZY 19
*Почему Dave так любит песню SLAYER "Ghosts Of War" 14
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Disturbed

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12 окт 2023 : 		 Концертное видео DISTURBED

12 окт 2023 : 		 Вокалист DISTURBED: «Ох, мои бедные ев...и!»

4 окт 2023 : 		 Концертное видео DISTURBED

3 окт 2023 : 		 Вокалист DISTURBED нашел пёселя

2 окт 2023 : 		 DISTURBED продали 336 000 билетов за лето

21 сен 2023 : 		 DISTURBED определились с новым синглом

5 сен 2023 : 		 Видео с выступления DISTURBED

3 сен 2023 : 		 Концертное видео DISTURBED

26 авг 2023 : 		 Вокалист DISTURBED готов с Тейлор Свифт в любое время суток

19 авг 2023 : 		 Фронтмен DISTURBED снизил цену за дом

7 авг 2023 : 		 Видео с выступления DISTURBED

12 июл 2023 : 		 DISTURBED открыли тур

5 июл 2023 : 		 Down With The Fitness?

29 июн 2023 : 		 Гитарист DISTURBED: «Сейчас у всех одна большая истерика»

20 июн 2023 : 		 Гитарист DISTURBED: «Нам ещё есть что сказать!»

8 май 2023 : 		 Вокалист DISTURBED свайпнул влево

7 май 2023 : 		 Образуй пару с вокалистом DISTURBED

4 май 2023 : 		 Вокалист DISTURBED хочет петь долго

4 май 2023 : 		 Вокалист DISTURBED продаёт дом после развода

28 апр 2023 : 		 DISTURBED отыграли первое шоу нового тура

26 апр 2023 : 		 Новое видео DISTURBED

5 мар 2023 : 		 Вокалист DISTURBED схуднул

15 фев 2023 : 		 Почему вокалист DISTURBED не поддерживает кого-то из политики публично

13 фев 2023 : 		 Вокалист DISTURBED: «Нас столько лишали нормальности, что все готовы»

9 фев 2023 : 		 Вокалист DISTURBED о "сатанистах на Грэмми": «Аплодировал стоя!»

15 дек 2022 : 		 Барабанщик DISTURBED: «Вся сила в уважении»
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Концертное видео DISTURBED



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"Perfect Insanity", новое концертное видео группы DISTURBED, доступно для просмотра ниже. Съемки проходили в рамках летнего тура "Take Back Your Life" .




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