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Disturbed

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DISTURBED выступили на военной базе



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USO привезли DISTURBED на военную авиабазу Крич в Неваде, чтобы музыканты смогли встретиться с лётчиками дистанционно пилотируемых летательных аппаратов (RPA) и дать первый концерт в истории военного объекта, который состоялся 23 октября.

«Музыка должна вдохновлять. Благодаря ей люди укрепляют свой дух, избавляются от страха и приобретают смелость, необходимые для того, что преодолеть все невзгоды», — сказал David Draiman, фронтмен DISTURBED.

Каждый участник группы также имел возможность участвовать в тренировочных полетах с 432-й эскадрильей поддержки операций на симуляторе MQ-9 Reaper как в качестве операторов средств обнаружения, так и пилотов. DISTURBED встретились с пилотами во время обеда, сфотографировались с ними и дали автографы.

«Это было потрясающе! DISTURBED были одной из первых групп, которые я слушал, когда мне было шесть лет, и с тех пор я не упускаю их из виду, — говорит старший рядовой авиации Таннер. — Здорово, что такая знаменитая группа, как DISTURBED, обратила внимание на то, что мы делаем здесь, в Крич, и они считают, что крайне важно оказать нам поддержку в нашей деятельности».

После общения DISTURBED дали концерт в ремонтном ангаре, в ходе которого коллектив исполнил как проверенные временем хиты, так и материал из нового альбома "Evolution". В концерте приняли участие около 700 пилотов, ветеранов, членов семей и членов команды Крич.

На следующий день группа посетила расположенную неподалеку военно-воздушную базу Неллис, участвовала в демонстрации возможностей собак-военных и осмотрела военные самолеты. После посещения различных подразделений, DISTURBED дали второе шоу для летчиков и их семей.

«Я считаю, что это невероятно важная часть наших Вооружённых Сил, — говорит Draiman. — То, что вы, ребята, делаете, это удивительно, — это сохраняет наши войска в безопасности и является неотъемлемой частью вооружённого комплекса нашей страны!»

Репортаж доступен ниже.



Video: DISTURBED Rocks Air Force Bases In Nevada With Two USO Shows




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

LOR


17 янв 2019, 13:55		Кровавый режим продолжает нагнетать милитаристскую истерию! Купленные на ворованные у народа деньги 'артисты" участвуют в этом! Хватит терпеть это бряцание оружием!


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