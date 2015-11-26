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Фронтмен DISTURBED в корне не согласен с мнением о том, что «рок мёртв»



Вокалист DISTURBED David Draiman отверг идею о том, что рок мёртв, заявив, что группы этого жанра являются «доминирующей силой на глобальном уровне».



В то время как рок-н-ролл был королём музыкального мира в течение десятилетий, в последние несколько лет он уступает растущей популярности хип-хопа. Это привело к тому, что многие эксперты объявили жанр «мёртвым» с точки зрения музыкальной индустрии, отметив, что по всем статьям его затмили поп-музыка, хип-хоп и EDM.



Draiman, группа которого в январе начала хэдлайнерский тур по США, рассказал о предполагаемом снижении статуса рока в новом интервью "Trunk Nation".



Обратившись к теме о смерти рока, Draiman сказал:



«Они будут продолжать петь эту песню и танцевать, потому что это заголовок, который по какой-то причине время от времени продаётся. И люди нажимают на гиперссылку, они хотят читать об этом, и они всегда так быстро провозглашают рок мёртвым. Даже некоторые джентльмены и леди в нашем собственном жанре очень быстро объявляют рок мёртвым, но всё ровно наоборот. Рок-группы занимаются своим делом, они продолжают расти и продолжают развиваться, а фанаты всегда есть и будут.



Ирония заключается в том, что если вы посмотрите на гастроли исключительно в рок-мире, мы являемся доминирующей силой на глобальном уровне. И на многих территориях — фактически на большинстве территорий — мы затмеваем другие жанры. Но это просто не одно из тех громких заявлений, которые, похоже, продаются очень хорошо в наши дни».



Заявление «рок мертв» оказывается в центре внимания снова и снова на протяжении многих лет, и совсем недавно как вокалист MAROON 5 Adam Levine сказал в интервью журналу Variety, что «рок-музыки нет нигде на самом деле. Я не знаю, где она. Если она где-то рядом, никто не пригласил меня на вечеринку. Все инновации и невероятные вещи, происходящие в музыке, сейчас в хип-хопе. Он лучше, чем всё остальное. Хип-хоп — странный и авангардный, несовершенный и настоящий, и именно поэтому люди любят его».



Несколько лет назад басист/вокалист KISS Gene Simmons в ходе интервью для журнала Esquire заявил, что «рок умер не от старости. Он был убит. Какой-то блеск должен был проявиться где-то, но теперь его нет, потому что намного труднее зарабатывать на жизнь игрой и сочинением песен. Никто не заплатит вам за это».











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