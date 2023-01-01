сегодня



Вокалист DISTURBED свайпнул влево



David Draiman не смог в Тиндере:



«Ну и сраная же сранина, @Tinder оказался абсолютным дерьмом. Мошенники, жулики, фальшивки и подделки повсюду. Какой колоссальный гребаный кошмар. Удалил его. Боже правый».









Holly fucking dumpster fire Batman, @Tinder was an absolute shitishow. Scammers, grifters, fakes and phonies abound. What a colossal fucking nightmare. Deleted it.





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