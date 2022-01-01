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Вокалист DISTURBED гордится своим членом



Вокалист DISTURBED David Draiman признался, что очень гордится своим членом Dan'ом Donegan'ом, который пополнил арсенал инструментов новым образцом с надписью "Fuck Cancel Culture".



I couldnвЂ™t be more proud рџ¤рџЏ»







pic.twitter.com/lAwNgTRPMv @DanDoneganGtr вЂs new guitar.I couldnвЂ™t be more proud рџ¤рџЏ» @Disturbed





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