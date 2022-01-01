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*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хитHOLE 17
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Disturbed

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DISTURBED обещают сюрприз



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David Draiman в сообщении в Твиттере пообещал, что один трек очень удивит и просто "снесет всем крышу".

Listening back to the mixes.
Amazing record рџ¤рџЏ»
Very proud.






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