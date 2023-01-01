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*UDO DIRKSCHNEIDER: «Мой диапазон стал шире» 48
*DIRKSCHNEIDER исполняет ACCEPT 42
*JEFF YOUNG: «Что это рыжее себе вообще позволяет7» 38
*DAVID ELLEFSON: «Для Dave'a история с METALLICA дала MEGADET... 38
*Гитарист ASKING ALEXANDRIA: «Ню-металл - лучшее время для ме... 32
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Disturbed

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15 дек 2022 : 		 Барабанщик DISTURBED: «Вся сила в уважении»

13 дек 2022 : 		 Басист DISTURBED: «Мы всегда будем тяжёлой группой»

6 дек 2022 : 		 Вокалист DISTURBED: «Мы уже не можем ездить в туры, как раньше, из-за расходов»

30 ноя 2022 : 		 Гитарист DISTURBED не считает, что группа будет выпускать только синглы

26 ноя 2022 : 		 Гитарист DISTURBED: «Если нас знают и помнят как "ooh-wah-ah-ah-ah"-группу, это же здорово!»

25 ноя 2022 : 		 DISTURBED не планировали кавер-версий

23 ноя 2022 : 		 Гитарист DISTURBED о сложностях с гастролями

21 ноя 2022 : 		 DISTURBED планируют меньше выступать

20 ноя 2022 : 		 Два члена DISTURBED пережили развод во время COVID-19

18 ноя 2022 : 		 Новое видео DISTURBED

17 ноя 2022 : 		 Барабанщик DISTURBED: «Сейчас непростые времена для туров»

15 ноя 2022 : 		 Барабанщик DISTURBED — о появлении на альбоме Ann Wilson
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|||| сегодня

DISTURBED открыли тур



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Выступлением в Денвере 11 июля DISTURBED открыли тур по Северной Америке:

01. Hey You
02. Are You Ready
03. Stupify
04. Ten Thousand Fists
05. Prayer
06. Bad Man
07. A Reason To Fight
08. Guitar Solo
09. Land Of Confusion (GENESIS cover)
10. The Vengeful One
11. Drum Solo
12. The Game
13. The Sound Of Silence (SIMON & GARFUNKEL cover)
14. Bass Solo
15. Indestructible
16. The Light
17. Stricken

Encore:

18. Unstoppable
19. Down With The Sickness
20. Inside The Fire




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