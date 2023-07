сегодня



DISTURBED открыли тур



Выступлением в Денвере 11 июля DISTURBED открыли тур по Северной Америке:



01. Hey You

02. Are You Ready

03. Stupify

04. Ten Thousand Fists

05. Prayer

06. Bad Man

07. A Reason To Fight

08. Guitar Solo

09. Land Of Confusion (GENESIS cover)

10. The Vengeful One

11. Drum Solo

12. The Game

13. The Sound Of Silence (SIMON & GARFUNKEL cover)

14. Bass Solo

15. Indestructible

16. The Light

17. Stricken



Encore:



18. Unstoppable

19. Down With The Sickness

20. Inside The Fire







