Лидер DISTURBED защищает право евреев убивать палестинцев



Вокалист DISTURBED David Draiman в интервью NewsNation прокомментировал военные действия Израиля:



«ХАМАС держит палестинский народ в плену в Газе, держит его в заложниках во многих отношениях уже большую часть двух десятилетий. Израильский народ постоянно подвергается террору, постоянно живет в состоянии готовности к ракетным обстрелам, которые происходят почти ежедневно и продолжаются еще с 7 октября».



Ссылаясь на то, что Энни Леннокс призвала к "прекращению огня" во время своего эмоционального выступления на церемонии вручения премии "Грэмми" в начале февраля этого года, Draiman сказал:



«Я думаю, что никто не желает настоящего прекращения огня больше, чем мы, но нам нужно такое прекращение огня, на которое ХАМАС действительно согласится и которого будет придерживаться. Я не могу не согласиться с Энни Леннокс, когда она сказала то, что сказала на "Грэмми". Единственная проблема в том, что она указывает пальцем не в ту сторону.



Мы не просили об этой войне. Мы ее не начинали. Дело не в том, что произошло в 1948-м, 1967-м, 73-м или в любое другое время. Речь идет о том, чтобы просто признать, что государство Израиль никуда не денется, что оно останется, и нам всем нужно найти способ сосуществовать друг с другом. Пока ХАМАС у власти, пока они продолжают держать палестинцев в Газе в заложниках, пока они продолжают воровать помощь и расхищать все гуманитарные грузы, которые поступают... Они хотят смерти. Они жаждут мученичества. Это часть их стратегии. Часть их Устава — уничтожение не только Израиля, но и всех существующих евреев. Так их основали. Вот на чем они зиждутся. Они — культ смерти и ненависти. И они точно знали, чего добьются. Они знали, что, совершив такую чудовищную атаку, такое варварское нападение на музыкальный фестиваль "Нова", на кибуцы, расположенные на границе с Газой, захватив столько заложников, [что они сделали], [что это будет ответом Израиля]».





