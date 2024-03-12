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Disturbed

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Лидер DISTURBED защищает право евреев убивать палестинцев



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Вокалист DISTURBED David Draiman в интервью NewsNation прокомментировал военные действия Израиля:

«ХАМАС держит палестинский народ в плену в Газе, держит его в заложниках во многих отношениях уже большую часть двух десятилетий. Израильский народ постоянно подвергается террору, постоянно живет в состоянии готовности к ракетным обстрелам, которые происходят почти ежедневно и продолжаются еще с 7 октября».

Ссылаясь на то, что Энни Леннокс призвала к "прекращению огня" во время своего эмоционального выступления на церемонии вручения премии "Грэмми" в начале февраля этого года, Draiman сказал:

«Я думаю, что никто не желает настоящего прекращения огня больше, чем мы, но нам нужно такое прекращение огня, на которое ХАМАС действительно согласится и которого будет придерживаться. Я не могу не согласиться с Энни Леннокс, когда она сказала то, что сказала на "Грэмми". Единственная проблема в том, что она указывает пальцем не в ту сторону.

Мы не просили об этой войне. Мы ее не начинали. Дело не в том, что произошло в 1948-м, 1967-м, 73-м или в любое другое время. Речь идет о том, чтобы просто признать, что государство Израиль никуда не денется, что оно останется, и нам всем нужно найти способ сосуществовать друг с другом. Пока ХАМАС у власти, пока они продолжают держать палестинцев в Газе в заложниках, пока они продолжают воровать помощь и расхищать все гуманитарные грузы, которые поступают... Они хотят смерти. Они жаждут мученичества. Это часть их стратегии. Часть их Устава — уничтожение не только Израиля, но и всех существующих евреев. Так их основали. Вот на чем они зиждутся. Они — культ смерти и ненависти. И они точно знали, чего добьются. Они знали, что, совершив такую чудовищную атаку, такое варварское нападение на музыкальный фестиваль "Нова", на кибуцы, расположенные на границе с Газой, захватив столько заложников, [что они сделали], [что это будет ответом Израиля]».




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КомментарииСкрыть/показать 3 )

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12 мар 2024
kircore
Аплодирую стоя. Бородачи, утратившие человеческий облик, решили повеселиться 07.10.2023. Но забыли, что за всё приходится платить, и никакой всевышний им теперь не поможет.
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12 мар 2024
Гепард
kircore, hope she sees this bro
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12 мар 2024
Lord Iscariah
Че у вас тут происходит? (с) наебнувшийся мужик из интернета

просмотров: 239

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