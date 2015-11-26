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Disturbed

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24 фев 2019 : 		 Видео с выступления DISTURBED

17 янв 2019 : 		 DISTURBED выступили на военной базе

11 янв 2019 : 		 DISTURBED в "Jimmy Kimmel Live!"

15 ноя 2018 : 		 Вокалист DISTURBED не хочет возвращаться в Твиттер

30 окт 2018 : 		 Акустика от DISTURBED

19 окт 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления DISTURBED

12 окт 2018 : 		 Новая песня DISTURBED

12 окт 2018 : 		 DISTURBED исполнили две новые песни

26 сен 2018 : 		 DISTURBED вновь первые

21 сен 2018 : 		 Новый сингл DISTURBED

4 сен 2018 : 		 Гитарист DISTURBED: «Музыку к "Are You Ready" сочинили еще в 2004 году»

29 авг 2018 : 		 DISTURBED будут активно гастролировать в 2019 году

27 авг 2018 : 		 Барабанщик DISTURBED был «сокрушён» известиями о смерти Винни Пола

16 авг 2018 : 		 Новое видео DISTURBED

1 авг 2018 : 		 DISTURBED о новом альбоме

16 май 2018 : 		 DISTURBED завершили запись

14 фев 2018 : 		 DISTURBED получили очередную платину

14 фев 2018 : 		 Видео DISTURBED из студии

12 фев 2018 : 		 DISTURBED вернулись к KEVIN'y CHURKO

31 янв 2018 : 		 DISTURBED в студии

10 сен 2017 : 		 Вокалист DISTURBED исполняет кавер-версию SIMON & GARFUNKEL

9 июн 2017 : 		 Кавер-версия SIMON & GARFUNKEL от DISTURBED стала дважды платиновой

17 апр 2017 : 		 Басист DISTURBED: «Нового альбома не придется ждать четыре года»

6 апр 2017 : 		 В новый акустический ЕР DISTURBED войдет новый материал

1 мар 2017 : 		 Вокалист DISTURBED: «Мы запишем акустический ЕР»

20 фев 2017 : 		 DISTURBED хотят в начале следующего года оказаться в студии
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Видео с выступления DISTURBED



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Видео с выступления DISTURBED, которое состоялось 21 февраля в Вашингтоне, доступно для просмотра ниже.



Watch DISTURBED Perform In Washington D.C.

























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