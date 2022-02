сегодня



Вокалист DISTURBED критикует Тревора Ноа



David Draiman из DISTURBED назвал Тревора Ноа «лицемерным, самодовольным, жалким человеком» после того, как ведущий "The Daily Show" заявил, что подкастер Джо Роган виновен в расизме.



В выходные Роган принёс извинения после того, как в монтаже роликов было показано, как он неоднократно использовал слово на букву «н» на протяжении многих лет. Роган также обратился к ролику 2013 года из своего подкаста, в котором он рассказал о том, как пошёл на просмотр фильма «Планета обезьян» в районе с преобладанием чернокожих. Он сказал, что зайти в кинотеатр было всё равно, что оказаться на «Планете обезьян». В своём извинении Роган отрицает, что назвал чернокожих людей «обезьянами», и утверждает, что это «не была расистская история, но она прозвучала ужасно», объяснив, что он «просто пытался развлечься».



7 февраля в выпуске "The Daily Show" Ной призвал Рогана извиниться, сказав:



«Прежде всего, он сказал, что никогда не скажет, что чернокожие люди — обезьяны, но он это сказал. Это буквально то, что он сказал. Это не просто расизм. Это расизм О. Г. Это оригинальный расизм старой школы. Это расизм на горе Рашмор. "Чёрные люди — обезьяны" можно поставить в один ряд с горящими крестами и всеми мультфильмами про Багза Банни 1940-х годов».



Далее Ной сказал, что утверждение Рогана о том, что он не был «расистом», а просто «развлекался», показалось ему особенно «ярким».



«Нет, Джо, я думаю, что ты использовал расизм для развлечения». Даже если Роган не пытался специально «оскорбить» чёрных людей, — сказал Ной, «ты знал, что оскорбление чёрных людей вызовет смех у тех белых друзей, с которыми ты был».



David поделился видеозаписью фрагмента "The Daily Show" и добавил скриншоты серии шуток Тревора, которые всплыли, когда он был выбран в качестве преемника Джона Стюарта в качестве ведущего "The Daily Show" на Comedy Central. Они включали еврейские шутки, например: «Чуть не сбил еврейского ребенка, переходящего дорогу. Он не смотрел, когда переходил дорогу, но я всё равно чувствовал бы себя так плохо в своей немецкой машине». Ной также пошутил о домашнем насилии, белых женщинах и предположил, что женщины должны «бояться» его пениса, потому что «чем больше вы чего-то боитесь, тем больше он кажется».



Draiman написал:



«Ты лицемерный, самодовольный, жалкий человечишка, @Trevornoah. Правила должны быть одинаковыми для всех, будь то @joerogan ИЛИ @Trevornoah.



Чего я не могу вынести, так это лицемерия святош, утверждающих, что твоё дерьмо не воняет, а у другого воняет. Я не хочу, чтобы отменили ни того, ни другого.



Шутите сколько угодно, но когда @Trevornoah считает, что его риторика в порядке, а риторика @joerogan — нет, или сомневается в искренности извинений Джо, когда Тревор их даже не принёс, я без проблем назову его (Тревора) самодовольным лицемером».



Когда твиты Ноа впервые всплыли в 2015 году, он хотел, чтобы его критики знали, что эти комментарии не представляют его самого. «Сведение моих взглядов к горстке неудачных шуток не является истинным отражением моего характера, — сказал он, — и моей эволюции как комика».



В то время Comedy Central также выпустил заявление в защиту Ноа и предупредил людей не судить его преждевременно. «Как и многие другие комики, Тревор Ноа раздвигает границы; он провокатор и не щадит никого, в том числе и себя, — заявили представители канала. — Судить о нём или его комедии по горстке шуток несправедливо. Тревор — талантливый комик с блестящим будущим на Comedy Central».



В воскресенье генеральный директор Spotify обратился к использованию Роганом расовых оскорблений в прошлом, сообщив сотрудникам в служебной записке, что хотя он считает эти комментарии «невероятно обидными» и не соответствующими ценностям компании, он не считает, что «заставить замолчать» подкастера — это выход из сложившейся ситуации.













+0 -0



( 1 ) просмотров: 264