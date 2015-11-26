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Disturbed

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11 ноя 2021 : 		 DISTURBED начнут писать на этой неделе

7 ноя 2021 : 		 DISTURBED первыми отыграли в Hard Rock Live

6 ноя 2021 : 		 DISTURBED хотят писать

6 окт 2021 : 		 DISTURBED отыграли первое за два года выступление

6 окт 2021 : 		 DISTURBED и PUCK HCKY выпускают мерчендайз

10 июл 2021 : 		 Превью комиксов DISTURBED

23 май 2021 : 		 Вокалист DISTURBED: «Мы с травкой на короткой ноге»

19 май 2021 : 		 Музыканты KISS, DISTURBED и других групп призывают к миру в Израиле

28 апр 2021 : 		 DISTURBED выпускают комиксы

9 апр 2021 : 		 Басист DISTURBED получил дозу

2 янв 2021 : 		 Вокалист DISTURBED: «COVID-19 реален»

26 дек 2020 : 		 Вокалист DISTURBED обещает агрессивный материал

20 ноя 2020 : 		 DISTURBED работают с PRIMARY WAVE MUSIC PUBLISHING

4 окт 2020 : 		 Вокалист DISTURBED в новом видео HYRO THE HERO

11 сен 2020 : 		 DISTURBED записали кавер-версию хита STING'a

9 сен 2020 : 		 DISTURBED записали кавер-версию хита STING'a

19 июн 2020 : 		 DISTURBED работали над новой музыкой на карантине

22 май 2020 : 		 DISTURBED перенесли юбилейный тур на 2021 год

11 апр 2020 : 		 Рассел Кроу похвалил DISTURBED

26 мар 2020 : 		 Коронавирус поднял продажи DISTURBED

23 мар 2020 : 		 DISTURBED не хотят целиком исполнять "Sickness"

8 мар 2020 : 		 Концертное видео DISTURBED

29 янв 2020 : 		 Вокалист DISTURBED: «Мы планируем отметить юбилей первого альбома»

25 янв 2020 : 		 Вокалист DISTURBED: «Неправильно, что JUDAS PRIEST не в Зале Славы»

25 янв 2020 : 		 Новое видео DISTURBED

20 дек 2019 : 		 Концертное видео DISTURBED
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DISTURBED начнут писать на этой неделе



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Вокалист DISTURBED David Draiman рассказал, что «умирал от желания писать»:

«Я очень, очень жду следующего тура, потому что между концертами в Hard Rock и нашим фестивалем [Welcome To Rockville], на котором мы играем в Дайтона-Бич [13 ноября], мы планируем снова начать писать. Я с нетерпением жду этого. Я умирал — как я уже неоднократно говорил в прессе — я умирал от желания написать больше нового материала DISTURBED. И я думаю, что сейчас все наконец-то настроились на это. И я не могу дождаться, когда мы наконец-то сможем!»

DAVID DRAIMAN Says DISTURBED Will Begin Work On New Music This Week:





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