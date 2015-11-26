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DISTURBED начнут писать на этой неделе



Вокалист DISTURBED David Draiman рассказал, что «умирал от желания писать»:



«Я очень, очень жду следующего тура, потому что между концертами в Hard Rock и нашим фестивалем [Welcome To Rockville], на котором мы играем в Дайтона-Бич [13 ноября], мы планируем снова начать писать. Я с нетерпением жду этого. Я умирал — как я уже неоднократно говорил в прессе — я умирал от желания написать больше нового материала DISTURBED. И я думаю, что сейчас все наконец-то настроились на это. И я не могу дождаться, когда мы наконец-то сможем!»







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