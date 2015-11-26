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Disturbed

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|||| 10 янв 2022

Вокалист DISTURBED: «На евреев в Нью-Йорке нападают ежедневно!»



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David Draiman принял вызов в социальных сетях под названием IDF Shirt Challenge, который призывает людей размещать фотографии в футболках Армии обороны Израиля в знак солидарности с двумя мужчинами, которые предположительно стали жертвами антисемитского нападения в Бруклине, Нью-Йорк. Блейка Завадского и Илана Кагановича якобы назвали «грязными евреями» 26 декабря, после чего один из них получил удар кулаком в лицо за то, что на нём была толстовка Армии обороны Израиля.

«Нападения на евреев на улицах крупных городов США происходят регулярно, но в Нью-Йорке это кажется почти ежедневным событием. Я родился в Бруклине, где произошло нападение на этих двух молодых джентльменов, в больнице Маймонида во Флатбуше. Мой отец служил в ЦАХАЛе, мой дед служил в ЦАХАЛе. Они помогли сохранить Ам Исраэль в безопасности, как ЦАХАЛ делает это и по сей день. Они обеспечивают безопасность тысяч моих прямых и косвенных родственников в Эрец-Исраэль и каждый день рискуют своей жизнью.

Я не буду бездействовать, пока их демонизируют, и я не буду молчать перед лицом тех, кто хочет, чтобы мы вернулись к временам "боязливого, униженного еврея"».

Согласно данным газеты New York Post, Завадский и Каганович, обоим по 21 году, находились в обувном магазине в Бэй Ридж, когда к ним подошли двое нападавших.

«Они спросили нас, что мы делаем в их районе», — рассказал в интервью New York Post Завадский, на котором была толстовка Армии обороны Израиля, и добавил, что нападавшим особенно не понравилась его толстовка.

«Тот, кто ударил меня, сказал, что если я не сниму толстовку, он ударит меня камнем. "Как ты можешь поддерживать этих грязных евреев?"»

Когда он отказался, его дважды ударили по лицу и облили ледяным кофе.

Полиция Нью-Йорка сообщила, что инцидент расследуется как преступление на почве ненависти.

На прошлой неделе David заявил, что он потерял тысячи подписчиков в социальных сетях после того, как в ноябре опубликовал информацию о своей поездке в Израиль.

DISTURBED




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

gravitgroove


11 янв 2022, 00:41		«Потерял тысячи подписчиков»
Они не знали его происхождение и позицию что ли?
Бред какой-то.

Кстати, там, в ряде городов США русских эмигрантов обыскивали допрашивали с пристрастиями, но они, само собой, проглотили это смиренно. Русские (не говорю про всех русскоговорящих) и в своей стране друг друга мягко говоря не уважают, потому что отдельные хитрожопые внушили им и поясняют это уважение и солидарность через кривую призму, мол, постыдный национализм и русским шовинизмом по отношению к другим народам.


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