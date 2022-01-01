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*Новое видео BEHEMOTH 52
*Гитарист METALLICA — о том, почему группа так редко выпускае... 50
*BLAZE BAYLEY не думал, что BRUCE DICKINSON вернётся в IRON M... 26
*Профессиональное видео полного выступления LACUNA COIL 20
*MEGADETH открыли тур 18
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Disturbed

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24 авг 2022 : 		 Видео с текстом от DISTURBED

11 авг 2022 : 		 Гитарист DISTURBED: «Будут кавер-версии! Или нет...»

7 авг 2022 : 		 Гитарист DISTURBED — о новом альбоме

24 июл 2022 : 		 DISTURBED сменили продюсера

18 июл 2022 : 		 DISTURBED исполнили новую песню

16 июл 2022 : 		 Новое видео DISTURBED

8 июл 2022 : 		 Вокалист DISTURBED гордится своим членом

3 июн 2022 : 		 DISTURBED обещают сюрприз

26 май 2022 : 		 Вокалист DISTURBED — о новом альбоме

25 май 2022 : 		 Видео полного выступления DISTURBED

6 май 2022 : 		 Вокалист DISTURBED: «Правительство не должно диктовать нам, что мы можем делать со своим телом, а что нет»

23 апр 2022 : 		 Барабанщик DISTURBED: «Люди будут приятно удивлены новым материалом»

15 апр 2022 : 		 Новый альбом DISTURBED появится «уже скоро»

13 апр 2022 : 		 DISTURBED завершают запись

11 апр 2022 : 		 Вокалиста DISTURBED критикуют за поверхностность суждений

28 фев 2022 : 		 DAVID DRAIMAN считает, что DISTURBED не появились бы без PANTERA

18 фев 2022 : 		 Вокалист DISTURBED критикует Тревора Ноа

16 фев 2022 : 		 Вокалист DISTURBED: «Враждебность к Израилю растёт год от года»

12 фев 2022 : 		 Лидер DISTURBED: «Стриминг спас индустрию, отстаньте от него!»

25 янв 2022 : 		 Вокалист DISTURBED — о важности голоса

18 янв 2022 : 		 Вокалист DISTURBED: «Тех, кто сравнивает вакцинацию и Холокост, я сердечно приглашаю пойти на йух»

16 янв 2022 : 		 Вокалист DISTURBED: «Мы тяготеем к более агрессивному материалу»

10 янв 2022 : 		 Вокалист DISTURBED: «На евреев в Нью-Йорке нападают ежедневно!»

27 дек 2021 : 		 Вокалист DISTURBED о новом материале

1 дек 2021 : 		 Вокалист DISTURBED не может прийти в себя из-за случившегося на ASTROWORLD

24 ноя 2021 : 		 Вокалист DISTURBED: «Чему мы научились благодаря ASTROWORLD»
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|||| 24 авг 2022

Видео с текстом от DISTURBED



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DISTURBED опубликовали официальное видео с текстом на песню "Hey You", которая будет включена в новую студийную работу коллектива.




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