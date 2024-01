Вокалистка PLUSH спела с DISTURBED

сегодн€



¬окалистка PLUSH спела с DISTURBED



DISTURBED выступлением 19 €нвар€ в Peoria Civic Center in Peoria, Illinois открыли новую часть тура "Take Back Your Life" и впервые исполнили композицию "Don't Tell Me" вместе с Moriah Formica из PLUSH.

















Our new single вАЬDonвАЩt Tell MeвАЭ debuted last night in Peoria! Moriah from @PLUSHROCKS nailed it рЯФ•рЯ§Ш





