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Вокалист DISTURBED : «Мы с травкой на короткой ноге»



Вокалист DISTURBED David Draiman был одним из спикеров на виртуальном мероприятии Immersia Connect в ноябре прошлого года от Immersia, новой комплексной платформы для знакомства людей с преимуществами каннабиса и общим состоянием здоровья. Draiman рассказал о своих длительных отношениях с растением, которому он приписывает своё благополучие.



«Наверное, впервые я попробовал марихуану, когда учился в седьмом классе, — это было очень, очень давно. У нас с марихуаной долгая история. Она всегда была для меня идеальным средством уравновешивания — для достижения ясности и покоя. Мой мозг может быть довольно напряжённым и безумным пространством, и моя способность к творчеству очень сильно помогает и способствует спокойствию и безмятежности, достигаемым под воздействием ТГК. Я бы сказал, что 95 процентов музыки, которую я написал, было написано под воздействием каннабиса.



С точки зрения здоровья, одной из вещей, которая мучила меня на протяжении всей моей жизни — это наследственное — является высокое кровяное давление. Если я регулярно употребляю марихуану, мне даже не нужно принимать лекарства от давления. Она регулирует его лучше, чем любые таблетки, с которыми я сталкивался, и это гораздо удобнее.



Я даже не могу описать, какую пользу я получаю от того, что моё тело человека, гастролирующего на протяжении 24 лет в этом бизнесе, имеет что-то, что содержит противовоспалительные вещества, которые постоянно работают, чтобы держать под контролем мои раздражение и боль, которые есть во всём теле из-за того, что я с ним делал все эти годы. Мне не нужно ежедневно принимать Advil, как это делают многие другие люди. Мне не нужно принимать лекарства от давления. Мне не нужно беспокоиться о многих вещах, для которых людям нужны другие лекарства.



По правде говоря, помимо душевного спокойствия и безмятежности это приносит вам физическое спокойствие и безмятежность. Я не могу выразить словами то, что может сделать каннабис!»







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