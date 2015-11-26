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Disturbed

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23 май 2021 : 		 Вокалист DISTURBED: «Мы с травкой на короткой ноге»

19 май 2021 : 		 Музыканты KISS, DISTURBED и других групп призывают к миру в Израиле

28 апр 2021 : 		 DISTURBED выпускают комиксы

9 апр 2021 : 		 Басист DISTURBED получил дозу

2 янв 2021 : 		 Вокалист DISTURBED: «COVID-19 реален»

26 дек 2020 : 		 Вокалист DISTURBED обещает агрессивный материал

20 ноя 2020 : 		 DISTURBED работают с PRIMARY WAVE MUSIC PUBLISHING

4 окт 2020 : 		 Вокалист DISTURBED в новом видео HYRO THE HERO

11 сен 2020 : 		 DISTURBED записали кавер-версию хита STING'a

9 сен 2020 : 		 DISTURBED записали кавер-версию хита STING'a

19 июн 2020 : 		 DISTURBED работали над новой музыкой на карантине

22 май 2020 : 		 DISTURBED перенесли юбилейный тур на 2021 год

11 апр 2020 : 		 Рассел Кроу похвалил DISTURBED

26 мар 2020 : 		 Коронавирус поднял продажи DISTURBED

23 мар 2020 : 		 DISTURBED не хотят целиком исполнять "Sickness"

8 мар 2020 : 		 Концертное видео DISTURBED

29 янв 2020 : 		 Вокалист DISTURBED: «Мы планируем отметить юбилей первого альбома»

25 янв 2020 : 		 Вокалист DISTURBED: «Неправильно, что JUDAS PRIEST не в Зале Славы»

25 янв 2020 : 		 Новое видео DISTURBED

20 дек 2019 : 		 Концертное видео DISTURBED

29 авг 2019 : 		 Панорамное видео с выступления DISTURBED

23 июл 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления DISTURBED

17 июл 2019 : 		 Вокалист DISTURBED заявил, что ROGER WATERS «нагло врёт»: «Он переписывает свою собственную историю»

7 июл 2019 : 		 Фронтмен DISTURBED исполнил израильский гимн

2 июл 2019 : 		 Вокалист DISTURBED: «Мы по-прежнему ощущаем себя молодой группой, сражающейся за место под солнцем»

28 июн 2019 : 		 Новое видео DISTURBED
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Вокалист DISTURBED: «Мы с травкой на короткой ноге»



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Вокалист DISTURBED David Draiman был одним из спикеров на виртуальном мероприятии Immersia Connect в ноябре прошлого года от Immersia, новой комплексной платформы для знакомства людей с преимуществами каннабиса и общим состоянием здоровья. Draiman рассказал о своих длительных отношениях с растением, которому он приписывает своё благополучие.

«Наверное, впервые я попробовал марихуану, когда учился в седьмом классе, — это было очень, очень давно. У нас с марихуаной долгая история. Она всегда была для меня идеальным средством уравновешивания — для достижения ясности и покоя. Мой мозг может быть довольно напряжённым и безумным пространством, и моя способность к творчеству очень сильно помогает и способствует спокойствию и безмятежности, достигаемым под воздействием ТГК. Я бы сказал, что 95 процентов музыки, которую я написал, было написано под воздействием каннабиса.

С точки зрения здоровья, одной из вещей, которая мучила меня на протяжении всей моей жизни — это наследственное — является высокое кровяное давление. Если я регулярно употребляю марихуану, мне даже не нужно принимать лекарства от давления. Она регулирует его лучше, чем любые таблетки, с которыми я сталкивался, и это гораздо удобнее.

Я даже не могу описать, какую пользу я получаю от того, что моё тело человека, гастролирующего на протяжении 24 лет в этом бизнесе, имеет что-то, что содержит противовоспалительные вещества, которые постоянно работают, чтобы держать под контролем мои раздражение и боль, которые есть во всём теле из-за того, что я с ним делал все эти годы. Мне не нужно ежедневно принимать Advil, как это делают многие другие люди. Мне не нужно принимать лекарства от давления. Мне не нужно беспокоиться о многих вещах, для которых людям нужны другие лекарства.

По правде говоря, помимо душевного спокойствия и безмятежности это приносит вам физическое спокойствие и безмятежность. Я не могу выразить словами то, что может сделать каннабис!»

DISTURBED





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