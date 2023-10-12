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Вокалист DISTURBED: «Ох, мои бедные ев...и!»



David Draiman 10 октября опубликовал следующее сообщение:



«На связи David Draiman из группы DISTURBED. Мне потребовалось некоторое время, чтобы осмыслить события последних 72 часов. Я всё ещё нахожусь в состоянии шока и скорби.



Нет никакого оправдания варварству и бесчеловечности, которые были продемонстрированы в течение последних нескольких дней в отношении евреев в Израиле, и нет никакого оправдания поддержке действий, бесчеловечных действий, совершаемых против евреев во всём мире.



Моё сердце разбито».



Затем со слезами на глазах добавил:



«Am Yisrael Chai».





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