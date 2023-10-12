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*Цветные винилы от METALLICA 30
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Disturbed

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Вокалист DISTURBED: «Ох, мои бедные ев...и!»



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David Draiman 10 октября опубликовал следующее сообщение:

«На связи David Draiman из группы DISTURBED. Мне потребовалось некоторое время, чтобы осмыслить события последних 72 часов. Я всё ещё нахожусь в состоянии шока и скорби.

Нет никакого оправдания варварству и бесчеловечности, которые были продемонстрированы в течение последних нескольких дней в отношении евреев в Израиле, и нет никакого оправдания поддержке действий, бесчеловечных действий, совершаемых против евреев во всём мире.

Моё сердце разбито».

Затем со слезами на глазах добавил:

«Am Yisrael Chai».




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КомментарииСкрыть/показать 11 )

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12 окт 2023
d
deathstar777
Ездуй воюй
  Dislike!2
12 окт 2023
YNWA
Чей Иерусалим?
  Dislike!2
12 окт 2023
D
DasMan
Ирония здесь немного неуместна
Like!3  Dislike!4
12 окт 2023
N
Nicht Von Hier
DasMan, абсолютно неуместна.
Like!2
12 окт 2023
Вашингтон Ирвинг
Гадал, от кого новость на сайте появится первой - от него или от Симмонса.
12 окт 2023
father
Вашингтон Ирвинг, а Симмонс пока наверное прикидывает, в какую сторону правильнее диван повернуть
  Dislike!1
12 окт 2023
Вашингтон Ирвинг
father, не может выбрать между лицом к горе Сион или спиной к Каабе.
  Dislike!2
12 окт 2023
N
Nicht Von Hier
А здесь террористов любят, смотрю...
Like!1
12 окт 2023
gravitgroove
Nicht Von Hier, нет, но это уже не терроризм, а война, причем начало третьей мировой. Вопрос времени, когда Иран подтянется, а затем все остальные на БВ.
  Dislike!1
12 окт 2023
graillyc
gravitgroove, хамас остался хамасом, а простые палестинцы — палестинцами. и к слову fyi Иран, Ливия и Сирия уже подтянулись

просмотров: 1168

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