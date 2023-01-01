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Почему вокалист DISTURBED не поддерживает кого-то из политики публично



Вокалист DISTURBED David Draiman в рамках недавней беседы обсудил тот факт, что он не поддерживал публично никого из политиков:



«Я считаю, что отстаивать что-то — это нормально. Я не согласен с тем, что можно навязывать что-то другим людям. Для меня это и есть разница.



Вы можете иметь своё мнение. Все наши песни пронизаны очень резкими мнениями, но они стараются понравиться обеим сторонам спектра. Мне нравится нападать на всех. Я не хочу забегать вперёд и становиться на ту или иную сторону, потому что все виноваты. И поэтому песня должна быть универсальной — она должна быть чем-то, в чём люди с любой жизненной позиции могут найти связь. Для меня это невероятно важно.



Люди, которые пытаются использовать свои платформы, чтобы продвигать того или иного политического кандидата на выборах и тому подобное... Вы никогда не увидите, чтобы я занимался чем-то подобным. Это, я считаю, перебор. Я придерживаюсь школы мышления Alice'a Cooper'a: "мы здесь для того, чтобы развлекать". Вы можете писать о пикантных вещах, о предметах, которые что-то значат, и вы даже можете вдохновить людей на то, чтобы они страстно переживали по какому-то поводу, но в конце концов люди приходят на концерт, чтобы развеяться, они приходят за возможностью примириться с сильными эмоциями, перешагнуть через что-то, преодолеть что-то. Поэтому, когда музыканты или комики начинают слишком политизироваться и становятся слишком пристрастными, это раздражает, потому что внезапно они перестают быть смешными для другой половины людей. Я не считаю, что так должно быть. Я полагаю, что в 99 процентах случаев можно найти общий язык».







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