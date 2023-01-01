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Вокалист DISTURBED нашел пёселя



David Draiman поделился сообщением, что нашел своего пёселя Charlotte, которая пропала из дома музыканта во Флориде несколько дней назад. В выходные он сообщил, что Charlotte пропала, и предложил вознаграждение за любую информацию, которая поможет ее вернуть. Тогда он написал, что, по его мнению, "ее похитил некто или нечто, когда она играла во дворе".





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