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*Барабанщик POISON: «У Тейлор Свифт больше смелости, чем у бо... 44
*Гитарист WARRANT: «Молодежь как мы уже не тусит» 35
*Вокалистка STITCHED UP HEART: «Я надеюсь, что Мэ и Жо в мета... 35
*Лидер MEGADETH выгнал 3.14здюков-охранников 31
*Гитарист EXODUS: «Я люблю риффы» 21
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Disturbed

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3 окт 2023 : 		 Вокалист DISTURBED нашел пёселя

2 окт 2023 : 		 DISTURBED продали 336 000 билетов за лето

21 сен 2023 : 		 DISTURBED определились с новым синглом

5 сен 2023 : 		 Видео с выступления DISTURBED

3 сен 2023 : 		 Концертное видео DISTURBED

26 авг 2023 : 		 Вокалист DISTURBED готов с Тейлор Свифт в любое время суток

19 авг 2023 : 		 Фронтмен DISTURBED снизил цену за дом

7 авг 2023 : 		 Видео с выступления DISTURBED

12 июл 2023 : 		 DISTURBED открыли тур

5 июл 2023 : 		 Down With The Fitness?

29 июн 2023 : 		 Гитарист DISTURBED: «Сейчас у всех одна большая истерика»

20 июн 2023 : 		 Гитарист DISTURBED: «Нам ещё есть что сказать!»

8 май 2023 : 		 Вокалист DISTURBED свайпнул влево

7 май 2023 : 		 Образуй пару с вокалистом DISTURBED

4 май 2023 : 		 Вокалист DISTURBED хочет петь долго

4 май 2023 : 		 Вокалист DISTURBED продаёт дом после развода

28 апр 2023 : 		 DISTURBED отыграли первое шоу нового тура

26 апр 2023 : 		 Новое видео DISTURBED

5 мар 2023 : 		 Вокалист DISTURBED схуднул

15 фев 2023 : 		 Почему вокалист DISTURBED не поддерживает кого-то из политики публично

13 фев 2023 : 		 Вокалист DISTURBED: «Нас столько лишали нормальности, что все готовы»

9 фев 2023 : 		 Вокалист DISTURBED о "сатанистах на Грэмми": «Аплодировал стоя!»

15 дек 2022 : 		 Барабанщик DISTURBED: «Вся сила в уважении»

13 дек 2022 : 		 Басист DISTURBED: «Мы всегда будем тяжёлой группой»

6 дек 2022 : 		 Вокалист DISTURBED: «Мы уже не можем ездить в туры, как раньше, из-за расходов»

30 ноя 2022 : 		 Гитарист DISTURBED не считает, что группа будет выпускать только синглы
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Вокалист DISTURBED нашел пёселя



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David Draiman поделился сообщением, что нашел своего пёселя Charlotte, которая пропала из дома музыканта во Флориде несколько дней назад. В выходные он сообщил, что Charlotte пропала, и предложил вознаграждение за любую информацию, которая поможет ее вернуть. Тогда он написал, что, по его мнению, "ее похитил некто или нечто, когда она играла во дворе".




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