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*Басист ANTHRAX: «BLACK SABBATH изобрели тяжёлый металл» 19
*DAVID ELLEFSON в DIETH 15
*CHARLIE BENANTE и ZAKK WYLDE в PANTERA 2023? 10
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Disturbed

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Новое видео DISTURBED



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"Hey You", новое видео группы DISTURBED, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из нового альбома.




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16 июл 2022
gravitgroove
Вот не понятно: Coal chamber не добились должного коммерческого успеха и остались по сути одной из первых культовых групп жанра, а эти прям на расхват. Очень растранно!

просмотров: 287

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