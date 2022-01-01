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Вокалист DISTURBED: «Мы уже не можем ездить в туры, как раньше, из-за расходов»



David Draiman в беседе с "The Mistress Carrie Podcast" вновь пожаловался на возросшие расходы:



«Нам пришлось проявить большую разборчивость, нравится нам это или нет. Сейчас сложилась странная ситуация. Это очень сложно. Тут и инфляция и момент, что все ринулись в тур, как только открылись ворота, а ещё мы потеряли 60 процентов рабочей силы во время пандемии. Многие из техников, роуди, инженеров, которые были частью процесса, не могли ждать два с половиной года, три года, чтобы вернуться к работе, и они ушли и занялись другими делами. И вот теперь людей, готовых работать, становится меньше; расходы на топливо возросли до небес, как и расходы на автобусы и грузоперевозки. Наши коллеги отзывают туры после того, как они уже поступили в продажу, потому что они оценивают финансовые последствия и понимают, что вернутся с большими потерями, и осознают, что не могут на это пойти. Поэтому мы не хотим, чтобы в итоге снова что-то сорвалось, как это случилось с юбилейным туром "The Sickness". Это было вне нашего контроля, но мне претит это безобразие. Я не хочу называть даты концертов, а потом не иметь возможности выполнить свои обязательства. Поэтому мы пытаемся удостовериться, что всё будет как можно качественнее и как можно надёжнее, прежде чем двигаться дальше.



Это очень необычно. И ещё... У нас нет желания... Как бы мы ни скучали по гастролям и как бы мы ни скучали по тому, чтобы быть на публике, частота гастролей не будет такой же, она просто не может быть такой, как раньше. Мы все стали старше. Бог свидетель, я тоже. А с возрастом всё это не становится легче.



Так что сейчас план таков: начать весной и закончить к концу лета, провести большой тур по США, принять участие в некоторых европейских фестивалях. А потом посмотрим. Я уверен, что мы получим несколько заявок на ещё один-два фестиваля в Штатах, и так далее, и тому подобное, и мне всегда нравится заниматься подобной работой. Но мы не собираемся гастролировать так бешено, как раньше. Это точно. Поэтому, когда мы приезжаем, люди должны воспользоваться этим, как и мы. Сейчас это случается реже, чем раньше».







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