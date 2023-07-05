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*Лидер MEGADETH: «Я был важнейшим слагаемым успеха METALLICA» 37
*UDO DIRKSCHNEIDER: «Мой диапазон стал шире» 36
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Disturbed

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5 июл 2023 : 		 Down With The Fitness?

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15 фев 2023 : 		 Почему вокалист DISTURBED не поддерживает кого-то из политики публично

13 фев 2023 : 		 Вокалист DISTURBED: «Нас столько лишали нормальности, что все готовы»

9 фев 2023 : 		 Вокалист DISTURBED о "сатанистах на Грэмми": «Аплодировал стоя!»

15 дек 2022 : 		 Барабанщик DISTURBED: «Вся сила в уважении»

13 дек 2022 : 		 Басист DISTURBED: «Мы всегда будем тяжёлой группой»

6 дек 2022 : 		 Вокалист DISTURBED: «Мы уже не можем ездить в туры, как раньше, из-за расходов»

30 ноя 2022 : 		 Гитарист DISTURBED не считает, что группа будет выпускать только синглы

26 ноя 2022 : 		 Гитарист DISTURBED: «Если нас знают и помнят как "ooh-wah-ah-ah-ah"-группу, это же здорово!»

25 ноя 2022 : 		 DISTURBED не планировали кавер-версий

23 ноя 2022 : 		 Гитарист DISTURBED о сложностях с гастролями

21 ноя 2022 : 		 DISTURBED планируют меньше выступать

20 ноя 2022 : 		 Два члена DISTURBED пережили развод во время COVID-19

18 ноя 2022 : 		 Новое видео DISTURBED

17 ноя 2022 : 		 Барабанщик DISTURBED: «Сейчас непростые времена для туров»

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Down With The Fitness?



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David Draiman поделился успехами на весовом фронте:

«180 фунтов. Похудел на 34 фунта с тех пор, как начал все это в январе. Такого веса не было с середины 2000-х годов. В форме, чтобы надрать всем задницы этим летом @disturbed #takebackyourlifetour #cantstop #wontstop #downwiththefitness»

180 lbs.
Down 34 lbs since I started this whole thing in January.






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5 июл 2023
Corpsegrinder04
"В форме, чтобы надрать всем задницы этим летом"
Вероятно решил бить по задницам животом.

просмотров: 288

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