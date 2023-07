сегодня



Down With The Fitness?



David Draiman поделился успехами на весовом фронте:



«180 фунтов. Похудел на 34 фунта с тех пор, как начал все это в январе. Такого веса не было с середины 2000-х годов. В форме, чтобы надрать всем задницы этим летом @disturbed #takebackyourlifetour #cantstop #wontstop #downwiththefitness»

180 lbs.

Down 34 lbs since I started this whole thing in January.













