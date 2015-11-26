сегодня



DISTURBED выпускают комиксы



DISTURBED, Incendium и Heavy Metal Entertainment объявили о запуске серии комиксов "Dark Messiah" (планируется пять частей), за концепцию которых отвечают Llexi Leon, Tim Seeley ("Nightwing", "Hack/Slash"), автором является Seeley, за иллюстрации отвечал Ángel Hernández ("Arrow", "Star Trek"), а обложку создал Ryan Christensen. Главным героем стал "The Guy" — лицо группы вот уже более двадцати лет.



















+0 -0



просмотров: 44

