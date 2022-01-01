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Гитарист DISTURBED — о новом альбоме



Dan Donegan в рамках недавней беседы рассказал о новом материале:



«Мы начали понемногу писать прошлой осенью, в 2021 году. Мы пару раз собирались в студии лично, в Нэшвилле и в Форт-Майерсе, штат Флорида, просто на пару выходных между концертами. А затем мы просто изголодались по возвращению в студию и отправились туда в феврале этого года. Мы приехали в Нэшвилл и работали с отличным продюсером Drew Fulk'ом, который находится в Калифорнии. Но я спросил его, не против ли он приехать в Нэшвилл, просто для смены обстановки, поработать там. И для меня, приехавшего из Чикаго, это был хороший, лёгкий перелёт, чтобы можно было прилетать и улетать, когда мне было нужно. В феврале и марте мы записали альбом. Мы провели там чуть меньше двух месяцев, записывая несколько замечательных идей, как-то так».







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