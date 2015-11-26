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Disturbed

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16 янв 2022 : 		 Вокалист DISTURBED: «Мы тяготеем к более агрессивному материалу»

10 янв 2022 : 		 Вокалист DISTURBED: «На евреев в Нью-Йорке нападают ежедневно!»

27 дек 2021 : 		 Вокалист DISTURBED о новом материале

1 дек 2021 : 		 Вокалист DISTURBED не может прийти в себя из-за случившегося на ASTROWORLD

24 ноя 2021 : 		 Вокалист DISTURBED: «Чему мы научились благодаря ASTROWORLD»

23 ноя 2021 : 		 DISTURBED не хотят альбом, они хотят два

19 ноя 2021 : 		 Вокалист DISTURBED: «Мы начали писать, и выходит отлично!»

18 ноя 2021 : 		 DISTURBED выпустили кофе

11 ноя 2021 : 		 DISTURBED начнут писать на этой неделе

7 ноя 2021 : 		 DISTURBED первыми отыграли в Hard Rock Live

6 ноя 2021 : 		 DISTURBED хотят писать

6 окт 2021 : 		 DISTURBED отыграли первое за два года выступление

6 окт 2021 : 		 DISTURBED и PUCK HCKY выпускают мерчендайз

10 июл 2021 : 		 Превью комиксов DISTURBED

23 май 2021 : 		 Вокалист DISTURBED: «Мы с травкой на короткой ноге»

19 май 2021 : 		 Музыканты KISS, DISTURBED и других групп призывают к миру в Израиле

28 апр 2021 : 		 DISTURBED выпускают комиксы

9 апр 2021 : 		 Басист DISTURBED получил дозу

2 янв 2021 : 		 Вокалист DISTURBED: «COVID-19 реален»

26 дек 2020 : 		 Вокалист DISTURBED обещает агрессивный материал

20 ноя 2020 : 		 DISTURBED работают с PRIMARY WAVE MUSIC PUBLISHING

4 окт 2020 : 		 Вокалист DISTURBED в новом видео HYRO THE HERO

11 сен 2020 : 		 DISTURBED записали кавер-версию хита STING'a

9 сен 2020 : 		 DISTURBED записали кавер-версию хита STING'a

19 июн 2020 : 		 DISTURBED работали над новой музыкой на карантине

22 май 2020 : 		 DISTURBED перенесли юбилейный тур на 2021 год
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Вокалист DISTURBED: «Мы тяготеем к более агрессивному материалу»



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David Draiman в рамках недавнего интервью ответил на вопрос о том, что для него и его коллег было вновь встретиться лицом к лицу после столь долгой паузы:

«Ничто не заменит этого. Об этом мы постоянно говорили в течение недели, которую провели вместе между парой концертов в Индиане [в начале ноября] и выступлением в Дайтоне на [фестивале] Welcome To Rockville. Замены действительно нет. Нет. Энергия и осознание того, что у тебя что-то получилось. Сравните это с рыбалкой, когда ты наконец-то поймал большую рыбу. [смеется] Это невероятно, невероятно захватывающе. И мы были в ударе. [Мы придумали] шесть новых идей песен, [и у нас есть] две в запасе, а еще над одной мы будем работать в ближайшие выходные. Мы очень, очень взволнованы».

Что касается музыкального направления новых песен DISTURBED, Draiman сказал:

«Материал находится где-то между "The Sickness" и "Ten Thousand Fists" в том смысле, что я бы определил его с точки зрения музыки. Он ритмичный, напористый, гимновый, полисинхроничный. Это и есть DISTURBED».

DAVID DRAIMAN On DISTURBED's Next Studio Album: 'We Were Dying To Do The More Aggressive Stuff'





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