Вокалист DISTURBED : «Мы тяготеем к более агрессивному материалу»



David Draiman в рамках недавнего интервью ответил на вопрос о том, что для него и его коллег было вновь встретиться лицом к лицу после столь долгой паузы:



«Ничто не заменит этого. Об этом мы постоянно говорили в течение недели, которую провели вместе между парой концертов в Индиане [в начале ноября] и выступлением в Дайтоне на [фестивале] Welcome To Rockville. Замены действительно нет. Нет. Энергия и осознание того, что у тебя что-то получилось. Сравните это с рыбалкой, когда ты наконец-то поймал большую рыбу. [смеется] Это невероятно, невероятно захватывающе. И мы были в ударе. [Мы придумали] шесть новых идей песен, [и у нас есть] две в запасе, а еще над одной мы будем работать в ближайшие выходные. Мы очень, очень взволнованы».



Что касается музыкального направления новых песен DISTURBED, Draiman сказал:



«Материал находится где-то между "The Sickness" и "Ten Thousand Fists" в том смысле, что я бы определил его с точки зрения музыки. Он ритмичный, напористый, гимновый, полисинхроничный. Это и есть DISTURBED».













