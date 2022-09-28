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Видео с текстом от DISTURBED



DISTURBED опубликовали официальное видео с текстом на песню "Unstoppable", который взят из выходящего 18 ноября альбома "Divisive".



Трек-лист:



01. Hey You

02. Bad Man

03. Divisive

04. Unstoppable

05. Love To Hate

06. Feeding The Fire

07. Don't Tell Me (feat. Ann Wilson)

08. Take Back Your Life

09. Part Of Me

10. Won't Back Down







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