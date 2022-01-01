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*Басист ANTHRAX — об отмене тура в Европе: «Расходы выросли в... 15
*Лидер MEGADETH сожалеет, что повздорил с фронтменом METALLIC... 13
*MAX CAVALERA: «Для меня каждый альбом — это шанс сделать то,... 13
*OZZY OSBOURNE не получил удовольствия от последнего альбома ... 12
*Видео с текстом от SODOM 10
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Disturbed

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29 сен 2022 : 		 DISTURBED исполнили новую песню

29 сен 2022 : 		 DAN DONEGAN — о появлении на новом альбоме DISTURBED Ann Wilson

28 сен 2022 : 		 Видео с текстом от DISTURBED

20 сен 2022 : 		 Вокалист DISTURBED за ##### русалочку

24 авг 2022 : 		 Видео с текстом от DISTURBED

11 авг 2022 : 		 Гитарист DISTURBED: «Будут кавер-версии! Или нет...»

7 авг 2022 : 		 Гитарист DISTURBED — о новом альбоме

24 июл 2022 : 		 DISTURBED сменили продюсера

18 июл 2022 : 		 DISTURBED исполнили новую песню

16 июл 2022 : 		 Новое видео DISTURBED

8 июл 2022 : 		 Вокалист DISTURBED гордится своим членом

3 июн 2022 : 		 DISTURBED обещают сюрприз

26 май 2022 : 		 Вокалист DISTURBED — о новом альбоме

25 май 2022 : 		 Видео полного выступления DISTURBED

6 май 2022 : 		 Вокалист DISTURBED: «Правительство не должно диктовать нам, что мы можем делать со своим телом, а что нет»

23 апр 2022 : 		 Барабанщик DISTURBED: «Люди будут приятно удивлены новым материалом»

15 апр 2022 : 		 Новый альбом DISTURBED появится «уже скоро»

13 апр 2022 : 		 DISTURBED завершают запись

11 апр 2022 : 		 Вокалиста DISTURBED критикуют за поверхностность суждений

28 фев 2022 : 		 DAVID DRAIMAN считает, что DISTURBED не появились бы без PANTERA

18 фев 2022 : 		 Вокалист DISTURBED критикует Тревора Ноа

16 фев 2022 : 		 Вокалист DISTURBED: «Враждебность к Израилю растёт год от года»

12 фев 2022 : 		 Лидер DISTURBED: «Стриминг спас индустрию, отстаньте от него!»

25 янв 2022 : 		 Вокалист DISTURBED — о важности голоса

18 янв 2022 : 		 Вокалист DISTURBED: «Тех, кто сравнивает вакцинацию и Холокост, я сердечно приглашаю пойти на йух»

16 янв 2022 : 		 Вокалист DISTURBED: «Мы тяготеем к более агрессивному материалу»
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|||| сегодня

DISTURBED исполнили новую песню



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DISTURBED в рамках концерта 24 сентября впервые сыграли новый трек "Unstoppable" — видео доступно ниже.




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