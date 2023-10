21 окт 2023



DAVID ELLEFSON считает, что выступления MEGADETH с MARTY FRIEDMAN'ом были хорошей идеей



В новом интервью для Mike Nelson Show бывшего басиста MEGADETH David'a Ellefson'a спросили, не удивило ли его то, что в этом году экс-гитарист MEGADETH Marty Friedman несколько раз выходил на сцену со своей бывшей группой — сначала в зале Budokan в Токио в феврале, а затем на фестивале Wacken Open Air в Вакене в августе. Дэвид ответил:



«Я оставался на связи с Marty [после его ухода из MEGADETH]. Мы друзья. Для Марти, я считаю, это была хорошая идея, потому что он уехал на Дальний Восток [жить и работать в Японии] на многие годы, а это означает, что ты далеко, ты не в сети. И я знаю, как Marty пытался вернуться в западный мир, если можно так назвать, чтобы возобновить свою карьеру здесь. Твоя популярность в Японии никак не связана с западным миром, просто никоим образом. Поэтому я думаю, что Marty нужен был новый импульс и толчок для этого. Он же любимый сын, верно? Ник [Менца, бывший барабанщик MEGADETH] и Marty были любимыми сыновьями в наследии MEGADETH. Так что для него было здорово вернуться и снова выйти на сцену... Он ушёл, потому что не хотел больше этим заниматься. Он не хотел играть эти песни. Он не хотел больше играть эту музыку. Он хотел уйти и заниматься своими делами. Поэтому тот факт, что он вернулся к этой теме, вызывает у меня восхищение. Я думаю, это круто. Это пошло ему на пользу. Это пошло на пользу MEGADETH. Поэтому, когда я вижу это, меня захватывают эмоции. Я думаю: "Да, это круто". Это песни, в создании которых мы все принимали участие. Это были очень напряжённые годы для нас. Давление было велико, нам нужно было сделать шаг вперёд, и мы его сделали. Вместе как команда мы сочинили и создали музыку, которая будет жить, — она переживёт всех нас. Так что я думаю, что всё хорошо».



На вопрос, задумывался ли он о том, что ему так и не удалось стать участником воссоединённого состава MEGADETH "Rust In Peace" после ухода из группы Ника и Marty, David ответил:



«Нет, потому что мы пытались собрать этот состав снова. Я знал, что из этого ничего не выйдет. Меня это задело, особенно потому, что сейчас мы готовим фильм о Нике [документальный фильм о жизни Менцы] — мы находимся на стадии окончательного монтажа и попытаемся выпустить его в следующем году. И я понял, что Ник стал совсем другим человеком после MEGADETH. Он прошёл через трудности и переходные периоды, но всё закончилось хорошо. И мне не кажется печальным, что он умер на сцене в 2016 году, играя на своих барабанах. Я думаю, что это окончательная победа. Что может быть лучше? Особенно для Ника. Он ради этого и жил. Я думаю, это потрясающе. Это всё из серии: "Знаете что? Я ухожу. Договорились". Конечно, я хотел бы, чтобы он был жив, чтобы мы могли пообщаться и сделать всё это, но если он собрался уйти, то это отличный способ покончить со всем этим... Когда он вернулся, чтобы попытаться собрать состав "Rust In Peace" в 2015 году, и, конечно, были менеджеры, которые пытались сделать это в 2004 году, но этому не суждено было сбыться. И я знал, что Marty сейчас не в том состоянии, чтобы заниматься этим.



Должен сказать, что Marty, поговорив с Dave'ом, помог изменить группу с альбомом MEGADETH 2016 года "Dystopia". Потому что Dave и Marty стали друзьями в то время. И Marty сказал: "Слушайте, ребята, вам нужен барабанщик, который будет реально отжигать. Я использую молодых барабанщиков. Они убойные". И он был прав. Металл требует здоровых, молодых, целеустремлённых музыкантов. И Chris Adler [из LAMB OF GOD], записавший "Dystopia", был очень кстати. Он был немного моложе. Он известен своим потрясающим стилем игры на барабанах. А потом в группу пришел Dirk [Verbeuren] — опять же, ещё один молодой барабанщик. Так что Marty попал в поле зрения Dave'a и помог изменить группу. Marty был своего рода другом со стороны, без необходимости быть в группе. И я могу сказать, что он не был готов вернуться и участвовать в ней. У него был другой путь, а Ник не вписывался в MEGADETH. И это нормально. Он играл с [бывшим гитаристом MEGADETH] Chris'ом Poland'ом. Он занимался другими вещами.



Чтобы вернуться к этому материалу и сыграть его, нужно помнить, что нам всем было 25–27 лет, когда мы играли это — это суперспортивные, высокооктановые, очень требовательные выступления на сцене, требовательный образ жизни, гастроли в течение 1,5 лет, этому нужно было посвятить свою жизнь. С возрастом тело меняется, здоровье тоже. Меняется отношение к важным вещам, которыми ты готов пожертвовать в более позднем возрасте, изменяются приоритеты, и такова жизнь.



Так что вернуться назад и пытаться стать яростной металлической группой 1990-х сложно... Я думаю, что мы отлично справились с этой задачей, когда я вернулся в группу в 2010 году. Думаю, это был мой ориентир. Мы решили: "Если возвращение Марти и Ника не будет лучше того, что мы сделали с [Shawn'ом] Drover'ом и [Chris'ом] Broderick'ом, то мы и не собираемся к этому возвращаться. Давайте просто оставим это в прошлом, оставим в покое и не будем пытаться вернуться к этому"».







