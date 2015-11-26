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David Ellefson

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7 янв 2021 : 		 DAVID ELLEFSON: «Один из моих дядей умер от COVID-19»

22 дек 2020 : 		 DAVID ELLEFSON: «Живая музыка никуда не денется!»

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8 авг 2020 : 		 Кавер-версия JUDAS PRIEST от ELLEFSON

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21 июл 2020 : 		 Музыканты ANTHRAX, TWISTED SISTER, TESLA на новом релизе ELLEFSON

19 май 2020 : 		 DAVID ELLEFSON доставил бас

8 май 2020 : 		 Кавер-версия POST MALONE от ELLEFSON

7 май 2020 : 		 DAVID ELLEFSON записал кавер-версию PAST MALONE

23 апр 2020 : 		 DAVID ELLEFSON опубликовал обучающее видео

13 апр 2020 : 		 DAVID ELLEFSON в акустике

9 апр 2020 : 		 DAVID ELLEFSON представил новый сингл

31 мар 2020 : 		 DAVID ELLEFSON выпустит сингл

24 мар 2020 : 		 DAVID ELLEFSON и друзья предлагают уроки детям

24 ноя 2019 : 		 Трейлер фильма DAVID'a ELLEFSON'a

10 сен 2019 : 		 Басист MEGADETH исполняет любимые риффы GENE'a SIMMONS'a

26 авг 2019 : 		 DAVID ELLEFSON представил новое видео

1 июл 2019 : 		 Новая песня из сольного альбома басиста MEGADETH
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DAVID ELLEFSON: «Один из моих дядей умер от COVID-19»



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Обсуждая нежелание некоторых людей получать вакцину против COVID-19, DAVID ELLEFSON сказал:

«Реальность такова, что мир не откроется, пока всё не пройдёт. Я знаю, что моя дочь, скорее всего, получит [вакцину]; она сейчас работает медсестрой, так что она находится на передовой. И будут некоторые люди, которым просто придётся это сделать. Реальность такова, что мы не будем просто закрываться до тех пор, пока она не исчезнет, — мы просто не будем так делать. Так что единственный иной вариант — это получить вакцину. Это и есть реальность, это то, что есть.

Послушайте, мы хотим, чтобы мир открылся. Мы все хотим, чтобы он зажигал. Было весело смотреть KISS в Дубае в интернете, но я лучше пойду посмотрю, как они играют здесь, в городе. Было бы веселее, чем смотреть на них на моём ноутбуке. Я тоже фанат. Я хочу смотреть шоу; я хочу смотреть, как играют мои приятели. Я выхожу и поддерживаю это дело. Я покупаю футболку. Я даже покупаю иногда билеты».

ELLEFSON также рассказал, что один из его дядей в Джексоне, штат Миннесота, скончался пару недель назад от осложнений, вызванных COVID-19.

«И ещё один мой друг из Скоттсдейла [тоже умер]. Приятель только что позвонил мне. Это был мой друг, с которым я тусовался накануне, и он просто сказал: "Эй, наш друг умер". А я такой: "Ого".

Год назад мы слышали о ком-то, кто умер, и мы их не знали. Потом всё стало ближе. Потом мы услышали о ком-то, кто знал кого-то, у кого был кто-то, кто умер. Потом мы узнали о семье или друге, у которого был кто-то, кто умер. Теперь наша собственная семья и внутренний круг людей... И смотрите: я знаю десятки людей, у которых это произошло и которые прошли через это, — начиная от "Я чувствовал себя немного уставшим" до "Однажды я не почувствовал запаха, и я думаю, что это был COVID". Это было так же незначительно.

Просто это один из странных моментов. Я к тому, что это по-прежнему странно — год спустя мы всё ещё в том же положении. Вот почему для меня смена караула, новые мандаты — слава Богу, что это случилось, по крайней мере, иметь шанс попытаться справиться с этим по-другому, потому что как с этим справлялись... Мы были в [Мега-круизе] [в октябре 2019 года], и теперь мы знаем, что [вирус] был где-то рядом. Никто из нас не знал — никто нам не сказал — мы были на круизном корабле. И я бы хотел думать, что Мега-круиз был безопасным. Но мы просто видим, что люди путешествуют, перемещаются по миру — болезнь может летать по миру буквально в течение 24 часов только благодаря воздушным путешествиям. Ещё в 1905 году, во время той пандемии, не было самолётов, перемещающих её по планете, так что можно было бы её немного локализовать, а сейчас...»

MEGADETH





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