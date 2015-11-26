DAVID ELLEFSON: «Я на своей шкуре познал, что чувствовал Иисус»
DAVID ELLEFSON в рамках одного из недавних интервью спросили, как он ощущает себя спустя полгода после сексуального скандала:
«Я в порядке. Я просто стал мрачным. Мне нужно было время, чтобы всё это переварить, прийти в себя. Естественно, со мной никогда раньше не происходило ничего подобного. И тот факт, что это происходило именно так, был просто... Я не мог поверить в уровень дерьмовости человечества; я просто не мог поверить в это, чувак. Я подумал: "Да. Хорошо. Теперь я..." Не хочу использовать религиозную ссылку, но я думаю, я знаю, что чувствовал Иисус. Нёс свой крест, а потом его убили. Чёрт, не на того напали. Не то чтобы это была религиозная тема, но это просто одна из тех ситуаций, я даже не мог в это поверить. Не буду врать: я заслуживаю большего. Вот почему я ушёл из социальных сетей и отстранился от всего этого. Но я вложил всю свою жизнь в своё ремесло, в свою работу, в своё искусство, в то, чтобы быть исполнителем и артистом, и никто не заслуживает такого обращения. Это просто абсолютно недопустимо на любом уровне».
На вопрос о том, что он почувствовал, когда узнал, что MEGADETH собираются удалить его партии баса из предстоящего студийного альбома группы после его ухода из группы, Ellefson ответил следующее:
«Я знаю, что я записал [для альбома]. Это чертовски потрясающе [смеётся]. И я говорю это не потому, что это сделал только я, потому что ни одна запись не делается одним человеком; её делает целая команда людей. Это была коллективная работа в течение нескольких лет, когда мы собирали этот материал. И особенно крута запись из-за работы с Dirk'ом [Verbeuren'ом, барабанщиком MEGADETH]. Но понимаете... В конце концов не я рулю процессом, не я продюсер, не я контролирую эту работу, так что если они хотят убрать мои партии и поручить это кому-то другому, они имеют на подобное решение полное право. Я не считаю, что это было необходимо, но, опять же, я не контролирую эту запись, так что если они приняли решение, что они хотят это сделать, то пусть будет так, как есть.
У меня есть ещё много музыки. Так что если они не хотят использовать мои партии, поверьте мне, это сделают другие люди. У меня уже есть другие люди, с которыми я создаю музыку.
Честно говоря, на данный момент — и я говорил это раньше; я говорил это даже несколько лет назад — на данный момент речь идёт о том, чтобы создавать музыку, которая мне нравится, с людьми, которые мне нравятся, с людьми, в которых есть синергия и общность, с теми, с кем мы вместе можем двигаться в правильном направлении.
Слушайте, ситуации меняются, жизнь меняется. Иногда наш возраст, наш опыт и наши способности к отношениям также меняют музыку. И если это конец для меня с MEGADETH, то я хотел бы думать, что с "Dystopia", получением "Грэмми" и всем остальным, я определённо могу сказать, что я ушёл из MEGADETH, будучи на вершине».
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