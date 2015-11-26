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David Ellefson

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11 ноя 2021 : 		 DAVID ELLEFSON: «Я на своей шкуре познал, что чувствовал Иисус»

9 ноя 2021 : 		 DAVID ELLEFSON: «Меня вышибли на обочину»

8 ноя 2021 : 		 Пожмёт ли Dave руку? Отвечает DAVID ELLEFSON

4 ноя 2021 : 		 DAVID ELLEFSON: «Первыми у меня были KISS»

2 ноя 2021 : 		 DAVID ELLEFSON впервые после увольнения из MEGADETH вышел на сцену

27 окт 2021 : 		 DAVID ELLEFSON: «После появления видео я очень нервничал, даже заходя в Старбакс»

25 окт 2021 : 		 DAVID ELLEFSON был разочарован решением MEGADETH, но всё равно считает их семьёй

23 окт 2021 : 		 DAVID ELLEFSON: «Невиноватый я! Она сама пришла...»

22 окт 2021 : 		 Поддержала ли DAVID'a ELLEFSON'a семья?

21 окт 2021 : 		 Бывший басист MEGADETH: «Я доволен и счастлив»

20 окт 2021 : 		 Басист ANTHRAX: «DAVID — мой корефан!»

19 окт 2021 : 		 Бывший барабанщик MEGADETH — об увольнении басиста

12 окт 2021 : 		 Семья Ника Менцы поддержала DAVID ELLEFSON

11 окт 2021 : 		 DAVID ELLEFSON рад вкладу в MINISTRY

7 окт 2021 : 		 DAVID ELLEFSON будет продюсером фильма о бывшем барабанщике MEGADETH

16 сен 2021 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST выразил слова поддержки экс-басисту MEGADETH

13 сен 2021 : 		 DAVID ELLEFSON появился на публике

2 сен 2021 : 		 DAVID ELLEFSON намекает

25 авг 2021 : 		 Басист MEGADETH: «Молодым очень трудно преодолеть критику в социальных сетях»

28 июл 2021 : 		 DEE SNIDER — о дзюбоакте

27 июн 2021 : 		 BILLY SHEEHAN — о возможности занять место DAVID'a ELLEFSON'a

19 июн 2021 : 		 Давний партнёр DAVID'a ELLEFSON'a покидает его

12 июн 2021 : 		 DAVID ELLEFSON знал об увольнении из MEGADETH за десять дней до этого

10 июн 2021 : 		 DAVID ELLEFSON дзюбил (о)пять. Раз

10 июн 2021 : 		 K.K. DOWNING — о DAVID'е ELLEFSON'е: «Знаю, он вернётся»

28 май 2021 : 		 Бывший басист TESTAMENT — о ситуации с DAVID'ом ELLEFSON'ом
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DAVID ELLEFSON: «Я на своей шкуре познал, что чувствовал Иисус»



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DAVID ELLEFSON в рамках одного из недавних интервью спросили, как он ощущает себя спустя полгода после сексуального скандала:

«Я в порядке. Я просто стал мрачным. Мне нужно было время, чтобы всё это переварить, прийти в себя. Естественно, со мной никогда раньше не происходило ничего подобного. И тот факт, что это происходило именно так, был просто... Я не мог поверить в уровень дерьмовости человечества; я просто не мог поверить в это, чувак. Я подумал: "Да. Хорошо. Теперь я..." Не хочу использовать религиозную ссылку, но я думаю, я знаю, что чувствовал Иисус. Нёс свой крест, а потом его убили. Чёрт, не на того напали. Не то чтобы это была религиозная тема, но это просто одна из тех ситуаций, я даже не мог в это поверить. Не буду врать: я заслуживаю большего. Вот почему я ушёл из социальных сетей и отстранился от всего этого. Но я вложил всю свою жизнь в своё ремесло, в свою работу, в своё искусство, в то, чтобы быть исполнителем и артистом, и никто не заслуживает такого обращения. Это просто абсолютно недопустимо на любом уровне».

На вопрос о том, что он почувствовал, когда узнал, что MEGADETH собираются удалить его партии баса из предстоящего студийного альбома группы после его ухода из группы, Ellefson ответил следующее:

«Я знаю, что я записал [для альбома]. Это чертовски потрясающе [смеётся]. И я говорю это не потому, что это сделал только я, потому что ни одна запись не делается одним человеком; её делает целая команда людей. Это была коллективная работа в течение нескольких лет, когда мы собирали этот материал. И особенно крута запись из-за работы с Dirk'ом [Verbeuren'ом, барабанщиком MEGADETH]. Но понимаете... В конце концов не я рулю процессом, не я продюсер, не я контролирую эту работу, так что если они хотят убрать мои партии и поручить это кому-то другому, они имеют на подобное решение полное право. Я не считаю, что это было необходимо, но, опять же, я не контролирую эту запись, так что если они приняли решение, что они хотят это сделать, то пусть будет так, как есть.

У меня есть ещё много музыки. Так что если они не хотят использовать мои партии, поверьте мне, это сделают другие люди. У меня уже есть другие люди, с которыми я создаю музыку.

Честно говоря, на данный момент — и я говорил это раньше; я говорил это даже несколько лет назад — на данный момент речь идёт о том, чтобы создавать музыку, которая мне нравится, с людьми, которые мне нравятся, с людьми, в которых есть синергия и общность, с теми, с кем мы вместе можем двигаться в правильном направлении.

Слушайте, ситуации меняются, жизнь меняется. Иногда наш возраст, наш опыт и наши способности к отношениям также меняют музыку. И если это конец для меня с MEGADETH, то я хотел бы думать, что с "Dystopia", получением "Грэмми" и всем остальным, я определённо могу сказать, что я ушёл из MEGADETH, будучи на вершине».

DAVID ELLEFSON On Fallout From His Sex Video Scandal: Now





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КомментарииСкрыть/показать 7 )

Toney Moon


11 ноя 2021, 14:15		Иисус был обрезан на 8-й день от рождения. Так что на свой шкуре Давид познал чьи-то другие чувства.

graillyc


11 ноя 2021, 14:33		Ну да, мы же все помним тот эпизод из Евангелия, как Иисус чатился в скайпе с одной... стоп, погодите

Petrovich Sexyy


11 ноя 2021, 14:40		Какое тролльное заявление!

Tomahawk


11 ноя 2021, 15:08		Уж чего только, я уверен, Дэйви не делал в молодости, а оказался в опале и вне группы за обычную дрочку. Кто бы мог подумать...

Nepalcev


11 ноя 2021, 15:36		"Рок`н`ролл закiнчився. Хiба цэ не зрозумiло?" (с)

Rutger


11 ноя 2021, 15:56		Джуниор не даст скучать еще долго, с паршивой овцы хоть шерсти клок)

olly71


11 ноя 2021, 16:01		Ну в Меге нет пока бассиста так что могут этого и в третий раз позвать . Чем не хайп ? Альбом записан полностью следующие концерты у них будут никак не раньше февраля-марта так что время есть всё не торопясь решить.


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