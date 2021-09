сегодня



Бывший гитарист JUDAS PRIEST выразил слова поддержки экс-басисту MEGADETH



Бывший гитарист JUDAS PRIEST K.K. Downing выразил слова поддержки басисту David'у Ellefson'у, который был уволен из MEGADETH в мае после того, как в сеть просочились откровенные фотографии и видео, а также обвинения в том, что он ухаживал за фанаткой, которые он категорически отрицает.



На вопрос в новом интервью Викраму Чандрасекару из Tales From The Road, будет ли Ellefson участвовать в какой-либо деятельности KK'S PRIEST сейчас, когда он больше не является участником MEGADETH, Downing ответил:



«Когда мы играли вместе два года назад, люди назвали это выступление MEGAPRIEST. И мне это понравилось, но это были MEGADETH и JUDAS PRIEST — это был гибрид, так что мне это не очень понравилось. К тому же Дэйв всё ещё был в MEGADETH, и я не хотел мешать ему. А они собирались в тур с FIVE FINGER DEATH PUNCH, затем они хотели провести свой собственный тур, с LAMB OF GOD в качестве поддержки. Так что, естественно, я нанял другого отличного басиста — Tony Newton'a, и я очень доволен Tony. Но если бы я искал басиста сейчас, я бы без колебаний попросил Dave'a присоединиться. Что бы с ним ни происходило, это за закрытыми дверями. Все занимаются этим. И если повернуть время на 10 или 20 лет назад, это будет называться просто рок-н-роллом. Так что меня это нисколько не беспокоит. Но мы вместе уже более полутора лет, и Tony великолепен — он отлично играет в студии, у него много достоинств. И он монстр баса. Так что мы готовы зажигать.



Но я надеюсь, что у Dave'a всё сложится хорошо, потому что его любят на всей планете. Он джентльмен и отличный басист. И я желаю ему всего хорошего».













