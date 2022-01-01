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*MICHAEL SCHENKER — o K.K. DOWNING'е: «Зачем он врёт?» 15
*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют RADIOHEAD 14
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David Ellefson

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DAVID ELLEFSON: «Было здорово снова играть песни MEGADETH с JEFF'ом YOUNG'ом»



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В недавнем видеообращении на сервисе Cameo бывший басист MEGADETH David Ellefson рассказал о лирическом вдохновении для песен "502" и "Liar" с третьего альбома группы 1988 года "So Far, So Good... So What!":

«"502" — это калифорнийский код для вождения под мухой. [Смеётся]. Так что послушайте этот трек сейчас, и всё станет понятно. "Liar" — хотя я помогал писать музыку, я не писал лирику для этой песни, так что вам придётся спросить об этом у автора текста. Но это одна из самых крутых мелодий на альбоме. На самом деле забавно, что "So Far, So Good... So What!" — это одна из крутых пластинок, которая была немного... Хотя в своё время она имела большой мейнстримный успех, она стала одной из культовых классических пластинок каталога. И было здорово сыграть несколько вещей с [бывшим гитаристом MEGADETH] Jeff'ом Young'ом на днях в Голливуде. И я надеюсь, что буду делать больше вещей такого рода. Я не так часто слушал этот альбом в последние годы, а сейчас вернулся к каталогу и пересмотрел пару вещей, таких как "Youthanasia" и "So Far, So Good... So What!", и они мне очень нравятся. Так что это очень круто — возвращаться к своему собственному материалу прошлых лет. Я тоже много сочинил для этой пластинки. Для меня она особенная».




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