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David Ellefson

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10 янв 2024 : 		 DAVID ELLEFSON снимется в кино

8 янв 2024 : 		 DAVID ELLEFSON: «Я никогда не использовал это ругательное слово из шести букв»

6 дек 2023 : 		 DAVID ELLEFSON: «METALLICA для меня — это четыре потрясающих друга, зажигающих на сцене»

20 ноя 2023 : 		 DAVID ELLEFSON: «Я свободен!»

15 ноя 2023 : 		 DAVID ELLEFSON: «Отношений ни с кем из MEGADETH не поддерживаю»

14 ноя 2023 : 		 DAVID ELLEFSON отметил День Рождения с METALLICA

23 окт 2023 : 		 DAVID ELLEFSON о том, почему у него не получилось с бывшими членами

21 окт 2023 : 		 DAVID ELLEFSON считает, что выступления MEGADETH с MARTY FRIEDMAN'ом были хорошей идеей

19 окт 2023 : 		 DAVID ELLEFSON: «Наконец-то я снова могу носить свои футболки METALLICA»

29 авг 2023 : 		 DAVID ELLEFSON о самом сложном и любимом альбоме MEGADETH

23 авг 2023 : 		 Что у DAVID'a ELLEFSON'a на горизонте?

11 июл 2023 : 		 DAVID ELLEFSON: «Для Dave'a история с METALLICA дала MEGADETH огромное преимущество на старте»

3 июл 2023 : 		 DAVID ELLEFSON: «Я покупаю свои альбомы»

15 май 2023 : 		 DAVID ELLEFSON исполнил MEGADETH с вокалистом QUEENSRŸCHE

10 май 2023 : 		 DAVID ELLEFSON — о сожалении DAVE'a MUSTAINE'a об увольнении из METALLICA: «Это выглядит жалко»

9 мар 2023 : 		 JEFF SCOTT SOTO — об увольнении DAVID'a ELLEFSON'a из MEGADETH: «Я думаю, что в группе уже до этого были проблемы»

6 мар 2023 : 		 DAVID ELLEFSON — о METALLICA: «Они открыли все двери на пути тяжёлого металла»

20 фев 2023 : 		 GREG HANDEVIDT присоединился к DAVID ELLEFSON

15 фев 2023 : 		 DAVID ELLEFSON — о новых песнях METALLICA: «Это как выпуск нового айфона»

6 фев 2023 : 		 DAVID ELLEFSON — о вероятности новых выступлений «Большой четвёрки»

28 янв 2023 : 		 DAVID ELLEFSON и RANDY BLYTHE исполняют METALLICA

6 янв 2023 : 		 DAVID ELLEFSON исполняет MEGADETH

22 дек 2022 : 		 DAVID ELLEFSON — об использовании «фанеры» на концертах

21 ноя 2022 : 		 DAVID ELLEFSON — о важности развития в других стилях музыки

31 окт 2022 : 		 DAVID ELLEFSON не слышал новый альбом MEGADETH и не собирается

28 окт 2022 : 		 DAVID ELLEFSON — о недоброжелателях
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|||| 10 янв 2024

DAVID ELLEFSON снимется в кино



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DAVID ELLEFSON снимется в кино "Bunker Heights", а также выступит продюсером этой картины:

«С Drew Fortier всегда очень приятно работать над любым творческим начинанием, а его умение снимать увлекательные фильмы ужасов не имеет себе равных. Я рад быть частью этой удивительной новеллы».

"Bunker Heights" — это жанровый фарс, в котором раскрываются все сложности проблемного города, столкнувшегося с катастрофическим кризисом. Смешивая элементы криминала, ужасов и мрачной комедии, фильм представляет собой захватывающее повествование о жизни горожан, которые преодолевают надвигающуюся опасность, ставящую под угрозу само их существование.




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КомментарииСкрыть/показать 8 )

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10 янв 2024
Hellg
Что, опять?!!
Like!1
10 янв 2024
gravitgroove
Hellg, камэо напротив монитора
10 янв 2024
olly71
я думал что после прошлого он прикрыл свою ELLEFSON film . Оказывается нет да ещё будет продолжать с тем же Drew Fortier.
10 янв 2024
R
Rutger
Бюджет 500 долларов, половина из которых ушло художнику постера
10 янв 2024
for example
Rutger, ну так постер-то хороший
Like!2
10 янв 2024
rassol
Он уже снялся.
Like!1
10 янв 2024
Орион
Crime. Comedy. Creatures.
Жанровый фарс.

Угу. А в итоге получится какой-нибудь высер который назовут "стёбом" и "так и было задумано", а зрителей тупыми и "не выкупили рофла и стёба"?

Dave Ellefson: "Да это же стёб был))) Вы что, рофла не выкупили)))? Ну вы и тупые)))".
10 янв 2024
dark_medieval_times
Может уже сразу на PornHub? :D
Like!1

просмотров: 916

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