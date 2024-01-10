10 янв 2024



DAVID ELLEFSON снимется в кино



DAVID ELLEFSON снимется в кино "Bunker Heights", а также выступит продюсером этой картины:



«С Drew Fortier всегда очень приятно работать над любым творческим начинанием, а его умение снимать увлекательные фильмы ужасов не имеет себе равных. Я рад быть частью этой удивительной новеллы».



"Bunker Heights" — это жанровый фарс, в котором раскрываются все сложности проблемного города, столкнувшегося с катастрофическим кризисом. Смешивая элементы криминала, ужасов и мрачной комедии, фильм представляет собой захватывающее повествование о жизни горожан, которые преодолевают надвигающуюся опасность, ставящую под угрозу само их существование.







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