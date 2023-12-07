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David Ellefson

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|||| 6 дек 2023

DAVID ELLEFSON: «METALLICA для меня — это четыре потрясающих друга, зажигающих на сцене»



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В новом интервью для "Plus One: A Rock N Roll Podcast" бывший басист MEGADETH David Ellefson рассказал о том, как недавно отпраздновал свой 59-й день рождения, посетив шоу METALLICA "No Repeat Weekend" на Ford Field в Детройте, штат Мичиган:

«Мы дружим с ребятами из METALLICA. Мы выросли вместе. Моя карьера — это ответвление от семейного древа METALLICA. И мне нравится, что они говорят "семья METALLICA", и когда ты присутствуешь на концерте, ты чувствуешь, что ты часть семьи.

Они добры, они любезны, они классные ребята. Вся их организация — это хорошо отлаженная, огромная работа. Это как Microsoft в металле. И всё работает очень хорошо. А когда свет гаснет и начинается шоу, всё это уходит, и ты просто смотришь — для многих это четыре супергероя, а для меня — четыре потрясающих друга, зажигающих на сцене, исполняющих отличные песни, большинство из которых я люблю. И я говорю "большинство", потому что я бы сказал, что до "Чёрного альбома" — так точно. "Load" и "Reload" мне тоже нравятся, на всех этих пластинках есть хорошие песни, несколько отличных песен. А после этого я занялся своими делами, и мы разошлись в разные стороны. Но я считаю, что "Hardwired [To Self-Destruct]" — отличный альбом. Это суперотличная пластинка».

Насчёт маркетинговой кампании вокруг последнего альбома METALLICA Ellefson сказал:

«Мне нравится внешний вид "72 Seasons", жёлтый цвет. Посмотрите на рекламный щит в Англии, который они разместили в своих социальных сетях. Он жёлтый с маленьким хвостиком буквы "М" из логотипа [METALLICA]. И вы понимаете, что это такое. Это как увидеть логотип Apple: вы видите его, и больше ничего не нужно говорить. Я восхищаюсь этим, потому что это похоже на то, что сделали KISS: METALLICA ворвалась во все двери и проложила путь для наших поездов».






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7 дек 2023
gravitgroove
Ахах, молодец какой!

просмотров: 291

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