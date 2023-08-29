29 авг 2023



DAVID ELLEFSON о самом сложном и любимом альбоме MEGADETH



Бывший басист Megadeth и нынешний участник Kings of Thrash и Dieth David Ellefson недавно вспомнил о самом сложном в работе альбоме, который он записал со своей старой группой.



В недавнем видеоролике для YouTube-канала Sobre La Dosis в рамках серии «Мои 3 вопроса к» Ellefson ответил на вопрос о том, какой альбом был самым сложным в работе во время его участия в Megadeth:



«Конечно же, "Countdown to Extinction". Потому что это был большой шаг вперёд на всех уровнях. В особенности с цифровой записью, к ней были повышенные требования. Кроме того, это один из моих любимых альбомов, которые мы когда-либо делали. [Смеётся]. Так что это здорово».







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