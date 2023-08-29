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David Ellefson

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|||| 29 авг 2023

DAVID ELLEFSON о самом сложном и любимом альбоме MEGADETH



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Бывший басист Megadeth и нынешний участник Kings of Thrash и Dieth David Ellefson недавно вспомнил о самом сложном в работе альбоме, который он записал со своей старой группой.

В недавнем видеоролике для YouTube-канала Sobre La Dosis в рамках серии «Мои 3 вопроса к» Ellefson ответил на вопрос о том, какой альбом был самым сложным в работе во время его участия в Megadeth:

«Конечно же, "Countdown to Extinction". Потому что это был большой шаг вперёд на всех уровнях. В особенности с цифровой записью, к ней были повышенные требования. Кроме того, это один из моих любимых альбомов, которые мы когда-либо делали. [Смеётся]. Так что это здорово».

DAVID ELLEFSON Reveals The Most Demanding MEGADETH Album He Recorded -




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КомментарииСкрыть/показать 4 )

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29 авг 2023
Corpsegrinder04
Ну на этом альбоме Золотой хотя бы петь уже более менее стал.
29 авг 2023
olly71
Вот тут не могу с пастором не согласится . Действительно Отсчёт .... самый технически сложный новаторский напичкан хитами и не зря взял второе место в Билборде. Творческая верши на Меги ёпт.
Like!1
29 авг 2023
ElectricRetard
olly71, а можно узнать какие там прям хиты? Просто по мне прям хит уровня ПОКАЗАТЕЛЬНОГО трека это Симфония и еще мб заглавная. Ну и Sweating Bullets достаточно изобретательна, но вот многие песни во второй половине так откровенно невыразительные. Никогда не понимал как он стал таким популярным.
Я вот и Черный Альбом никогда особо не любил, но там почти каждая песня отличная, а тут... Ну вот мне очень нравится Psychotron, но... Это что, уровень Wherever I May Roam? Или Tornado Of Souls? Хз кароч.
Like!1
29 авг 2023
a
artmageddon
идеальный звук

просмотров: 1069

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