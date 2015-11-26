|
|
|
|
|
|
|
все новости группы
|
сегодня
Бывший басист TESTAMENT — о ситуации с DAVID'ом ELLEFSON'ом
Бывший басист TESTAMENT GREG CHRISTIAN вставил свои пару центов в ситуацию с DAVID'ом ELLEFSON'ом:
«Пока никто больше не написал об этом... Мне немного жаль Ellefson'а, но иногда бывают последствия глупых поступков. Но как бы то ни было, это их проблема, не моя.
Моя проблема в следующем: я на 99% уверен, что Dave (M) хочет только такого басиста, который использует медиатор. Никаких рук. В этом лагере Dave — властелин. Он делает то, что хочет, и получает то, что хочет.
Я могу играть на басу пальцами, но я практически бесполезен с медиатором. Что есть, то есть. Если бы было иначе, моя раздолбанная задница уже связалась бы с ним. C'est La Vie... это будет хорошим вариантом для кого-то. И я желаю David'у (E) всего наилучшего. Я с сожалением отмечаю, что всё закончилось именно так (но это не стало неожиданностью)».
|
|
|
|
|
|
|
|
Санчез
Toney Moon
Toney Moon
Тарас.Васильев
CosmicBear
Пролетарии низкочастотного труда. Работники бас-гитары. Это конгениально. Басист Testament и Эллефсон большие пошляки.
hansi_hrb
CosmicBear
Rutger
R0ck_N_R0lla
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).