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Бывший басист TESTAMENT — о ситуации с DAVID'ом ELLEFSON'ом



Бывший басист TESTAMENT GREG CHRISTIAN вставил свои пару центов в ситуацию с DAVID'ом ELLEFSON'ом:



«Пока никто больше не написал об этом... Мне немного жаль Ellefson'а, но иногда бывают последствия глупых поступков. Но как бы то ни было, это их проблема, не моя.



Моя проблема в следующем: я на 99% уверен, что Dave (M) хочет только такого басиста, который использует медиатор. Никаких рук. В этом лагере Dave — властелин. Он делает то, что хочет, и получает то, что хочет.



Я могу играть на басу пальцами, но я практически бесполезен с медиатором. Что есть, то есть. Если бы было иначе, моя раздолбанная задница уже связалась бы с ним. C'est La Vie... это будет хорошим вариантом для кого-то. И я желаю David'у (E) всего наилучшего. Я с сожалением отмечаю, что всё закончилось именно так (но это не стало неожиданностью)».







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