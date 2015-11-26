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David Ellefson

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12 май 2021 : 		 MICHAEL SWEET о ситуации с DAVID ELLEFSON: «Между прочим, все мы... грешны!»

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10 апр 2021 : 		 DAVID ELLEFSON объявил даты "Bass Chronicles"

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11 мар 2021 : 		 DAVID ELLEFSON выпустит фильм осенью

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7 янв 2021 : 		 DAVID ELLEFSON: «Один из моих дядей умер от COVID-19»

22 дек 2020 : 		 DAVID ELLEFSON: «Живая музыка никуда не денется!»

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25 ноя 2020 : 		 DAVID ELLEFSON и BUMBLEFOOT исполняют TWISTED SISTER, POST MALONE

13 ноя 2020 : 		 DAVID ELLEFSON выпускает книгу

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27 окт 2020 : 		 Басист MEGADETH: «Стив Джобс спас музыкальный бизнес»

21 окт 2020 : 		 DAVID ELLEFSON: «Я просто следую заветам босса»

13 окт 2020 : 		 Кавер-версия CHIP TRICK от ELLEFSON

8 авг 2020 : 		 Кавер-версия JUDAS PRIEST от ELLEFSON

2 авг 2020 : 		 Трек-лист нового альбома ELLEFSON
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Бывший басист TESTAMENT — о ситуации с DAVID'ом ELLEFSON'ом



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Бывший басист TESTAMENT GREG CHRISTIAN вставил свои пару центов в ситуацию с DAVID'ом ELLEFSON'ом:

«Пока никто больше не написал об этом... Мне немного жаль Ellefson'а, но иногда бывают последствия глупых поступков. Но как бы то ни было, это их проблема, не моя.

Моя проблема в следующем: я на 99% уверен, что Dave (M) хочет только такого басиста, который использует медиатор. Никаких рук. В этом лагере Dave — властелин. Он делает то, что хочет, и получает то, что хочет.

Я могу играть на басу пальцами, но я практически бесполезен с медиатором. Что есть, то есть. Если бы было иначе, моя раздолбанная задница уже связалась бы с ним. C'est La Vie... это будет хорошим вариантом для кого-то. И я желаю David'у (E) всего наилучшего. Я с сожалением отмечаю, что всё закончилось именно так (но это не стало неожиданностью)».

Ex-TESTAMENT Bassist GREG CHRISTIAN On DAVID ELLEFSON:



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КомментарииСкрыть/показать 9 )

Санчез


28 май 2021, 15:59		Мастейн - зажравшаяся сучка: то ему подавай басиста который умеет играт ьмедиатором, то не хочет выступать с группами, которые продвигают сатанизм или что то в этом роде (случай в туре с роттинг христ) то еще чего то

Toney Moon


28 май 2021, 16:03		Бывший басист TESTAMENT аплодирует Эллефсону своей раздолбанной задницей.

Toney Moon


28 май 2021, 16:03		А Мустейну нужен басист, играющий мастурбатором... Чем его Эллефсон не устраивает?

Тарас.Васильев


28 май 2021, 16:16		Понеслась...

CosmicBear


28 май 2021, 16:17		Звонит такая раздолбанная задница Мастейну и говорит: "Это почему я раньше был практически бесполезен с медиатором. Потому-что медиатора у меня не было! Что есть, то есть. Теперь всё иначе"

Пролетарии низкочастотного труда. Работники бас-гитары. Это конгениально. Басист Testament и Эллефсон большие пошляки.

hansi_hrb


28 май 2021, 16:44		Ну почему пошляки. Обычная искренность

CosmicBear


28 май 2021, 16:54		лишь бы в их группах всё наладилось

Rutger


28 май 2021, 17:04		Причина увольнения обнародована. Если бы Эллефсон медиатором дзюбонькал - гуд. Пальцами - вон из группы.

R0ck_N_R0lla


28 май 2021, 17:43		заходит как то Мастейн в раздолбанную задницу бывшего басиста Тестамент...а там армяне медиатрами играют


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