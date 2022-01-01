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*Басист MANOWAR: «Мы считаем, что наша музыка сродни изысканн... 23
*HAMMERFALL вернулись на NUCLEAR BLAST RECORDS 19
*Гитарист GUNS N' ROSES о "Sweet Child O' Mine" 18
*У басиста RAGE AGAINST THE MACHINE рак простаты 16
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David Ellefson

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DAVID ELLEFSON — об использовании «фанеры» на концертах



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Бывший басист MEGADETH David Ellefson высказал своё мнение о группах, которые во время своих живых выступлений полагаются на фонограмму.

В беседе с YouTube-каналом Syncin' Stanley о том, что некоторые рок-группы используют на концертах предварительно записанные треки, Ellefson сказал:

«Я думаю, что большинство моих друзей в известных группах, которые гастролируют, делают всё возможное, чтобы петь и играть на высшем уровне. Я не особо беспокоюсь о друзьях моего возраста и старше, которые выступают на масштабных концертах, потому что люди хотят слышать их отличное звучание. Они платят большие деньги. Точно так же, когда вы идёте на концертную программу в Лас-Вегасе и смотрите шоу, вы ожидаете первоклассного развлечения, и, как мне кажется, это и происходит. Мне кажется странным, что молодые группы выступают с применением всех возможных средств: с цифровыми процессорами, а не с усилителями, с фонограммами, в наушниках. Я считаю, что немного странно в маленьком клубе слышать группу, которая использует фонограмму. Некоторым группам это необходимо, потому что это часть их шоу, это часть их фишки. Но мне кажется странным, что молодые группы делают это чаще, чем старые. Поэтому я думаю, что когда старые группы говорят: "Мы используем фонограмму, чтобы улучшить наш вокал", да благословит их Бог. Они были откровенны. Вы знаете, за что вы платите. Они ничего не скрывают. Когда молодые группы, которые занимаются различными театральными вещами, записывают всё на плёнку, это нормально — это просто часть их шоу. Они с самого начала задали тон: "Мы носим костюмы. Мы используем наряды и разные вещи. И мы задействуем фонограмму.

Таково моё мнение о фонограмме. Если она нужна для вашего шоу — используйте её. Если нет — не используйте. Это развлечение. Это шоу-бизнес. Вы продаёте билет клиенту, фанату, который ожидает высококлассного развлечения.

Вот так. Это моё мнение».




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