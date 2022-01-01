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все новости группы
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США
22 дек 2022 :
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DAVID ELLEFSON — об использовании «фанеры» на концертах
17 дек 2022 :
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Качественное видео с выступления ELLEFSON, YOUNG & POLAND
23 ноя 2022 :
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Видео с выступления ELLEFSON, YOUNG & POLAND
21 ноя 2022 :
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DAVID ELLEFSON — о важности развития в других стилях музыки
9 ноя 2022 :
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DAVID ELLEFSON — о выступлениях KINGS OF THRASH: «Первый раз стрельнули удачно и планируем повторить!»
1 ноя 2022 :
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DAVID ELLEFSON: «KINGS OF THRASH работают и над студийным, и над концертным материалом»
31 окт 2022 :
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DAVID ELLEFSON не слышал новый альбом MEGADETH и не собирается
28 окт 2022 :
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DAVID ELLEFSON — о недоброжелателях
18 окт 2022 :
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Продолжение ELLEFSON, YOUNG & POLAND
14 окт 2022 :
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Старт ELLEFSON, YOUNG & POLAND
13 сен 2022 :
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Был ли LoMenzo единственным кандидатом на смену DAVID'a ELLEFSON'a?
11 сен 2022 :
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DAVID ELLEFSON считает, что Dave Mustaine всё ещё обижен на него и METALLICA
8 сен 2022 :
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Бывшие из MEGADETH начинают репетиции
4 сен 2022 :
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DAVE MUSTAINE — о DAVID'е ELLEFSON'е: «Парень, которого я знал и любил, оказался совершенно другим человеком»
17 авг 2022 :
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DAVID ELLEFSON: «Мне грустно, что всё это случилось»
10 авг 2022 :
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Бывший басист MEGADETH: «Ты понимаешь, кто твои друзья, а кто нет, когда попадаешь в передрягу»
9 авг 2022 :
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DAVID ELLEFSON — о туре с бывшими участниками MEGADETH: «Это праздник»
8 авг 2022 :
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DAVID ELLEFSON считает, что EXODUS могли бы войти в «большую пятёрку» трэша
7 авг 2022 :
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DAVID ELLEFSON: «Изначально MEGADETH был больше похож на BLACK SABBATH»
28 июл 2022 :
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ELLEFSON, YOUNG And POLAND сыграют "Killing Is My Business… And Business Is Good!"
21 июл 2022 :
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DAVID ELLEFSON в новом видео SERPENT FROM EDEN
7 июл 2022 :
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DAVID ELLEFSON и ADAM DUCE оттянулись в баре
14 июн 2022 :
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Бывший басист MEGADETH — о новом совместном материале с бывшим гитаристом группы
31 май 2022 :
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DAVID ELLEFSON: «Было здорово снова играть песни MEGADETH с JEFF'ом YOUNG'ом»
25 май 2022 :
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DAVID ELLEFSON почтил память Ника Менцы
13 май 2022 :
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Альбому JEFF SCOTT SOTO/DAVID ELLEFSON быть!
12 май 2022 :
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DAVID ELLEFSON и JEFF YOUNG исполняют материал MEGADETH
2 апр 2022 :
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DAVID ELLEFSON — о смерти Ника Менцы
15 мар 2022 :
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Партнёр DAVID'a ELLEFSON'a считает, что третий альбом проекта вряд ли увидит свет
7 мар 2022 :
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DAVID ELLEFSON о документальном фильме о Нике
6 фев 2022 :
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Барон Силенда: «Мы должны извлекать уроки из нашего прошлого, но не должны погрязать в нём»
20 янв 2022 :
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DAVID ELLEFSON и JEFF YOUNG собрались вместе
13 дек 2021 :
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DAVID ELLEFSON продаёт то, что связано с MEGADETH
7 дек 2021 :
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DAVID ELLEFSON — о важности разделения карьеры и личной жизни
29 ноя 2021 :
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DAVID ELLEFSON стал бароном
28 ноя 2021 :
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DAVID ELLEFSON представил нереализованный рифф Ника
22 ноя 2021 :
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DAVID ELLEFSON подешевел
19 ноя 2021 :
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DAVID ELLEFSON — о включении в ЗСРнР: «А я уже там!»
16 ноя 2021 :
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DAVID ELLEFSON — о выборе проектов
14 ноя 2021 :
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DAVID ELLEFSON оживит музыку Ника Менцы
12 ноя 2021 :
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Закажи ролик у DAVID ELLEFSON
11 ноя 2021 :
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DAVID ELLEFSON: «Я на своей шкуре познал, что чувствовал Иисус»
9 ноя 2021 :
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DAVID ELLEFSON: «Меня вышибли на обочину»
8 ноя 2021 :
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Пожмёт ли Dave руку? Отвечает DAVID ELLEFSON
4 ноя 2021 :
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DAVID ELLEFSON: «Первыми у меня были KISS»
2 ноя 2021 :
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DAVID ELLEFSON впервые после увольнения из MEGADETH вышел на сцену
27 окт 2021 :
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DAVID ELLEFSON: «После появления видео я очень нервничал, даже заходя в Старбакс»
25 окт 2021 :
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DAVID ELLEFSON был разочарован решением MEGADETH, но всё равно считает их семьёй
23 окт 2021 :
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DAVID ELLEFSON: «Невиноватый я! Она сама пришла...»
22 окт 2021 :
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Поддержала ли DAVID'a ELLEFSON'a семья?
21 окт 2021 :
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Бывший басист MEGADETH: «Я доволен и счастлив»
20 окт 2021 :
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Басист ANTHRAX: «DAVID — мой корефан!»
19 окт 2021 :
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Бывший барабанщик MEGADETH — об увольнении басиста
12 окт 2021 :
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Семья Ника Менцы поддержала DAVID ELLEFSON
11 окт 2021 :
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DAVID ELLEFSON рад вкладу в MINISTRY
7 окт 2021 :
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DAVID ELLEFSON будет продюсером фильма о бывшем барабанщике MEGADETH
16 сен 2021 :
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Бывший гитарист JUDAS PRIEST выразил слова поддержки экс-басисту MEGADETH
13 сен 2021 :
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DAVID ELLEFSON появился на публике
2 сен 2021 :
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DAVID ELLEFSON намекает
25 авг 2021 :
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Басист MEGADETH: «Молодым очень трудно преодолеть критику в социальных сетях»
28 июл 2021 :
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DEE SNIDER — о дзюбоакте
27 июн 2021 :
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BILLY SHEEHAN — о возможности занять место DAVID'a ELLEFSON'a
19 июн 2021 :
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Давний партнёр DAVID'a ELLEFSON'a покидает его
12 июн 2021 :
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DAVID ELLEFSON знал об увольнении из MEGADETH за десять дней до этого
10 июн 2021 :
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DAVID ELLEFSON дзюбил (о)пять. Раз
10 июн 2021 :
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K.K. DOWNING — о DAVID'е ELLEFSON'е: «Знаю, он вернётся»
28 май 2021 :
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Бывший басист TESTAMENT — о ситуации с DAVID'ом ELLEFSON'ом
27 май 2021 :
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DAVID ELLEFSON: «Желаю коллегам удачи в турне»
27 май 2021 :
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Лидер FEAR FACTORY о ситуации с DAVID ELLEFSON
22 май 2021 :
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Партнёр DAVID'a ELLEFSON'a: «Я не имею отношения к (у)течке»
21 май 2021 :
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DAVID ELLEFSON удалился из Твиттера
19 май 2021 :
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Вокалист NONPOINT — о DAVID'e ELLEFSON'e: «Он такой милашка!»
12 май 2021 :
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MICHAEL SWEET о ситуации с DAVID ELLEFSON: «Между прочим, все мы... грешны!»
10 май 2021 :
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Каким басиста был конец... Отвечает DAVID ELLEFSON
27 апр 2021 :
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DAVID ELLEFSON — о лидере MEGADETH: «Он неутомимый боец»
21 апр 2021 :
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Уроки от DAVID ELLEFSON
10 апр 2021 :
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DAVID ELLEFSON объявил даты "Bass Chronicles"
29 мар 2021 :
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Басист MEGADETH заявил, что DAVE MUSTAINE изобрёл трэш-металл
11 мар 2021 :
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DAVID ELLEFSON выпустит фильм осенью
1 мар 2021 :
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Басист MEGADETH — о бас-гитаре на альбоме METALLICA "...And Justice For All"
7 янв 2021 :
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DAVID ELLEFSON: «Один из моих дядей умер от COVID-19»
22 дек 2020 :
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DAVID ELLEFSON: «Живая музыка никуда не денется!»
18 дек 2020 :
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Тизер романа DAVID ELLEFSON
26 ноя 2020 :
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Кавер-версия AC/DC от ELLEFSON
25 ноя 2020 :
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DAVID ELLEFSON и BUMBLEFOOT исполняют TWISTED SISTER, POST MALONE
13 ноя 2020 :
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DAVID ELLEFSON выпускает книгу
2 ноя 2020 :
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Видео с выступления ELLEFSON
27 окт 2020 :
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Басист MEGADETH: «Стив Джобс спас музыкальный бизнес»
21 окт 2020 :
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DAVID ELLEFSON: «Я просто следую заветам босса»
13 окт 2020 :
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Кавер-версия CHIP TRICK от ELLEFSON
8 авг 2020 :
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Кавер-версия JUDAS PRIEST от ELLEFSON
2 авг 2020 :
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Трек-лист нового альбома ELLEFSON
31 июл 2020 :
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Кавер-версия DEF LEPPARD от ELLEFSON
21 июл 2020 :
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Музыканты ANTHRAX, TWISTED SISTER, TESLA на новом релизе ELLEFSON
19 май 2020 :
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DAVID ELLEFSON доставил бас
8 май 2020 :
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Кавер-версия POST MALONE от ELLEFSON
7 май 2020 :
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DAVID ELLEFSON записал кавер-версию PAST MALONE
23 апр 2020 :
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DAVID ELLEFSON опубликовал обучающее видео
13 апр 2020 :
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DAVID ELLEFSON в акустике
9 апр 2020 :
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DAVID ELLEFSON представил новый сингл
31 мар 2020 :
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DAVID ELLEFSON выпустит сингл
24 мар 2020 :
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DAVID ELLEFSON и друзья предлагают уроки детям
24 ноя 2019 :
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Трейлер фильма DAVID'a ELLEFSON'a
10 сен 2019 :
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Басист MEGADETH исполняет любимые риффы GENE'a SIMMONS'a
26 авг 2019 :
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DAVID ELLEFSON представил новое видео
1 июл 2019 :
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Новая песня из сольного альбома басиста MEGADETH
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сегодня
DAVID ELLEFSON — об использовании «фанеры» на концертах
Бывший басист MEGADETH David Ellefson высказал своё мнение о группах, которые во время своих живых выступлений полагаются на фонограмму.
В беседе с YouTube-каналом Syncin' Stanley о том, что некоторые рок-группы используют на концертах предварительно записанные треки, Ellefson сказал:
«Я думаю, что большинство моих друзей в известных группах, которые гастролируют, делают всё возможное, чтобы петь и играть на высшем уровне. Я не особо беспокоюсь о друзьях моего возраста и старше, которые выступают на масштабных концертах, потому что люди хотят слышать их отличное звучание. Они платят большие деньги. Точно так же, когда вы идёте на концертную программу в Лас-Вегасе и смотрите шоу, вы ожидаете первоклассного развлечения, и, как мне кажется, это и происходит. Мне кажется странным, что молодые группы выступают с применением всех возможных средств: с цифровыми процессорами, а не с усилителями, с фонограммами, в наушниках. Я считаю, что немного странно в маленьком клубе слышать группу, которая использует фонограмму. Некоторым группам это необходимо, потому что это часть их шоу, это часть их фишки. Но мне кажется странным, что молодые группы делают это чаще, чем старые. Поэтому я думаю, что когда старые группы говорят: "Мы используем фонограмму, чтобы улучшить наш вокал", да благословит их Бог. Они были откровенны. Вы знаете, за что вы платите. Они ничего не скрывают. Когда молодые группы, которые занимаются различными театральными вещами, записывают всё на плёнку, это нормально — это просто часть их шоу. Они с самого начала задали тон: "Мы носим костюмы. Мы используем наряды и разные вещи. И мы задействуем фонограмму.
Таково моё мнение о фонограмме. Если она нужна для вашего шоу — используйте её. Если нет — не используйте. Это развлечение. Это шоу-бизнес. Вы продаёте билет клиенту, фанату, который ожидает высококлассного развлечения.
Вот так. Это моё мнение».
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