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MICHAEL SWEET о ситуации с DAVID ELLEFSON: «Между прочим, все мы... грешны!»
MICHAEL SWEET решил не проходить мимо ситуации с DAVID'ом ELLEFSON'ом и вставить свои пару центов:
«Как христианину важно помнить, что мы ВСЕ грешники. Часто мы хватаемся за первый камень (и самый большой), чтобы бросить в любого, кто потерпел неудачу, кто публично "согрешил". Единственная разница между нами и ними заключается в том, что мы довели до совершенства искусство скрывать свои грехи.
Мы все грешим. Никто, и я имею в виду, никто не безупречен. Мы все грешим ежедневно. Вместо того чтобы срываться друг на друга, мы должны поддерживать друг друга. Молиться друг за друга и молиться еще больше, еще усерднее, когда брат или сестра спотыкаются и падают. Каким бы был этот мир, если бы мы все волшебным образом были способны делать это.
Когда вы видите упавшего человека, помогите ему подняться. Я не говорю, что нужно поддерживать грех, но я говорю, что мы должны поддерживать грешника».
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