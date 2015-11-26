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David Ellefson

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12 май 2021 : 		 MICHAEL SWEET о ситуации с DAVID ELLEFSON: «Между прочим, все мы... грешны!»

10 май 2021 : 		 Каким басиста был конец... Отвечает DAVID ELLEFSON

27 апр 2021 : 		 DAVID ELLEFSON — о лидере MEGADETH: «Он неутомимый боец»

21 апр 2021 : 		 Уроки от DAVID ELLEFSON

10 апр 2021 : 		 DAVID ELLEFSON объявил даты "Bass Chronicles"

29 мар 2021 : 		 Басист MEGADETH заявил, что DAVE MUSTAINE изобрёл трэш-металл

11 мар 2021 : 		 DAVID ELLEFSON выпустит фильм осенью

1 мар 2021 : 		 Басист MEGADETH — о бас-гитаре на альбоме METALLICA "...And Justice For All"

7 янв 2021 : 		 DAVID ELLEFSON: «Один из моих дядей умер от COVID-19»

22 дек 2020 : 		 DAVID ELLEFSON: «Живая музыка никуда не денется!»

18 дек 2020 : 		 Тизер романа DAVID ELLEFSON

26 ноя 2020 : 		 Кавер-версия AC/DC от ELLEFSON

25 ноя 2020 : 		 DAVID ELLEFSON и BUMBLEFOOT исполняют TWISTED SISTER, POST MALONE

13 ноя 2020 : 		 DAVID ELLEFSON выпускает книгу

2 ноя 2020 : 		 Видео с выступления ELLEFSON

27 окт 2020 : 		 Басист MEGADETH: «Стив Джобс спас музыкальный бизнес»

21 окт 2020 : 		 DAVID ELLEFSON: «Я просто следую заветам босса»

13 окт 2020 : 		 Кавер-версия CHIP TRICK от ELLEFSON

8 авг 2020 : 		 Кавер-версия JUDAS PRIEST от ELLEFSON

2 авг 2020 : 		 Трек-лист нового альбома ELLEFSON

31 июл 2020 : 		 Кавер-версия DEF LEPPARD от ELLEFSON

21 июл 2020 : 		 Музыканты ANTHRAX, TWISTED SISTER, TESLA на новом релизе ELLEFSON

19 май 2020 : 		 DAVID ELLEFSON доставил бас

8 май 2020 : 		 Кавер-версия POST MALONE от ELLEFSON

7 май 2020 : 		 DAVID ELLEFSON записал кавер-версию PAST MALONE

23 апр 2020 : 		 DAVID ELLEFSON опубликовал обучающее видео
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MICHAEL SWEET о ситуации с DAVID ELLEFSON: «Между прочим, все мы... грешны!»



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MICHAEL SWEET решил не проходить мимо ситуации с DAVID'ом ELLEFSON'ом и вставить свои пару центов:

«Как христианину важно помнить, что мы ВСЕ грешники. Часто мы хватаемся за первый камень (и самый большой), чтобы бросить в любого, кто потерпел неудачу, кто публично "согрешил". Единственная разница между нами и ними заключается в том, что мы довели до совершенства искусство скрывать свои грехи.

Мы все грешим. Никто, и я имею в виду, никто не безупречен. Мы все грешим ежедневно. Вместо того чтобы срываться друг на друга, мы должны поддерживать друг друга. Молиться друг за друга и молиться еще больше, еще усерднее, когда брат или сестра спотыкаются и падают. Каким бы был этот мир, если бы мы все волшебным образом были способны делать это.

Когда вы видите упавшего человека, помогите ему подняться. Я не говорю, что нужно поддерживать грех, но я говорю, что мы должны поддерживать грешника».

MICHAEL SWEET Weighs In On DAVID ELLEFSON Sexually Explicit Video Scandal:



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КомментарииСкрыть/показать 5 )

streame


12 май 2021, 20:40		Блин, я всегда к Свиту относился как к поехавшему христанутому, но оказалось, что мегаздравые вещи говорит всегда, крутой мужик.

CosmicBear


12 май 2021, 20:43		Христианин, который старается жить по-христиански, вызывает уважение.

Svarg_1349


12 май 2021, 21:29		Свит всегда был дико адекватен. И у него, кстати есть фит с дочкой Мастейна. Зацените, очень душевная АОР тема.

HeliosHyperion


12 май 2021, 22:08		Ешь, молись, дрочи.

Jack of Diamonds


12 май 2021, 23:17		А если бы Еллефсон на дочку Мастейна подрочил?


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