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*MEGADETH и David всё 127
*Глава Зала славы рок-н-ролла — об IRON MAIDEN: «Нет никаких ... 38
*DAVID ELLEFSON удалился из Твиттера 33
*PETA требует удалить клип THE OFFSPRING за эксплуатацию шимп... 31
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David Ellefson

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27 май 2021 : 		 DAVID ELLEFSON: «Желаю коллегам удачи в турне»

27 май 2021 : 		 Лидер FEAR FACTORY о ситуации с DAVID ELLEFSON

22 май 2021 : 		 Партнёр DAVID'a ELLEFSON'a: «Я не имею отношения к (у)течке»

21 май 2021 : 		 DAVID ELLEFSON удалился из Твиттера

19 май 2021 : 		 Вокалист NONPOINT — о DAVID'e ELLEFSON'e: «Он такой милашка!»

12 май 2021 : 		 MICHAEL SWEET о ситуации с DAVID ELLEFSON: «Между прочим, все мы... грешны!»

10 май 2021 : 		 Каким басиста был конец... Отвечает DAVID ELLEFSON

27 апр 2021 : 		 DAVID ELLEFSON — о лидере MEGADETH: «Он неутомимый боец»

21 апр 2021 : 		 Уроки от DAVID ELLEFSON

10 апр 2021 : 		 DAVID ELLEFSON объявил даты "Bass Chronicles"

29 мар 2021 : 		 Басист MEGADETH заявил, что DAVE MUSTAINE изобрёл трэш-металл

11 мар 2021 : 		 DAVID ELLEFSON выпустит фильм осенью

1 мар 2021 : 		 Басист MEGADETH — о бас-гитаре на альбоме METALLICA "...And Justice For All"

7 янв 2021 : 		 DAVID ELLEFSON: «Один из моих дядей умер от COVID-19»

22 дек 2020 : 		 DAVID ELLEFSON: «Живая музыка никуда не денется!»

18 дек 2020 : 		 Тизер романа DAVID ELLEFSON

26 ноя 2020 : 		 Кавер-версия AC/DC от ELLEFSON

25 ноя 2020 : 		 DAVID ELLEFSON и BUMBLEFOOT исполняют TWISTED SISTER, POST MALONE

13 ноя 2020 : 		 DAVID ELLEFSON выпускает книгу

2 ноя 2020 : 		 Видео с выступления ELLEFSON

27 окт 2020 : 		 Басист MEGADETH: «Стив Джобс спас музыкальный бизнес»

21 окт 2020 : 		 DAVID ELLEFSON: «Я просто следую заветам босса»

13 окт 2020 : 		 Кавер-версия CHIP TRICK от ELLEFSON

8 авг 2020 : 		 Кавер-версия JUDAS PRIEST от ELLEFSON

2 авг 2020 : 		 Трек-лист нового альбома ELLEFSON

31 июл 2020 : 		 Кавер-версия DEF LEPPARD от ELLEFSON
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DAVID ELLEFSON: «Желаю коллегам удачи в турне»



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DAVID ELLEFSON опубликовал следующее заявление:

«Недавно в Интернете была незаконно размещена очень личная видеозапись, и против меня были выдвинуты ложные обвинения. Действия на видео происходили между двумя взрослыми людьми по обоюдному согласию и были записаны без моего ведома. Я сотрудничаю с полицейским управлением Скоттсдейла в расследовании обвинений в порнографии из чувства мести, которые будут выдвинуты против человека, разместившего это видео. Кроме того, мои адвокаты готовят иск о клевете, который будет подан против этого человека. Этот человек будет привлечен к ответственности по всей строгости закона.

Я беру время для того, чтобы побыть со своей семьей. Я желаю своим коллегам по группе всего наилучшего в их предстоящем турне».

DAVID ELLEFSON Says He Is Pursuing 'Revenge Porn' Charges Against Person Who Leaked 'Very Private Video'



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КомментарииСкрыть/показать 5 )

Lord Iscariah


27 май 2021, 20:33		Не, ну а че. Если ты на обычной офисной работе дрочить будешь, тебя же уволят? Уволят. Вот и тут также.

Corpsegrinder04


27 май 2021, 20:44		Эллефсон сам виноват. Я могу понять ещё ,когда болты на камеру снимают и кидают соскам посмотреть салаги малолетние,но тут взрослый мужик такой хернёй маится. Дураку понятно, что вся такая байда рано или поздно в сеть утечет. Ладно если бы такой хернёй маялся условный Мэнсон,там ещё можно было понять, образ,имидж такой,а тут вроде серьезный человек с виду.

grgr


27 май 2021, 20:53		Тамбовский волк тебе коллега.

gravitgroove


27 май 2021, 20:56		Это если твой pаботодатель какой-нить обосанный нафталин, то тогда тебя уволят, а если у тебя начальник вpoде Джордана Белфорта. то он похлопает тебя по плечю и снимет тебе пpоститутку, отпpавив в подсобку.

Journey Of Sun


27 май 2021, 21:09		Во всех его будущих контрактах и соглашениях будет пункт не гонять на камеру


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