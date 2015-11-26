|
|
|
все новости группы
|
сегодня
DAVID ELLEFSON: «Желаю коллегам удачи в турне»
DAVID ELLEFSON опубликовал следующее заявление:
«Недавно в Интернете была незаконно размещена очень личная видеозапись, и против меня были выдвинуты ложные обвинения. Действия на видео происходили между двумя взрослыми людьми по обоюдному согласию и были записаны без моего ведома. Я сотрудничаю с полицейским управлением Скоттсдейла в расследовании обвинений в порнографии из чувства мести, которые будут выдвинуты против человека, разместившего это видео. Кроме того, мои адвокаты готовят иск о клевете, который будет подан против этого человека. Этот человек будет привлечен к ответственности по всей строгости закона.
Я беру время для того, чтобы побыть со своей семьей. Я желаю своим коллегам по группе всего наилучшего в их предстоящем турне».
|
|
Lord Iscariah
Corpsegrinder04
grgr
gravitgroove
Journey Of Sun
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).