сегодня



DAVID ELLEFSON : «Желаю коллегам удачи в турне»



DAVID ELLEFSON опубликовал следующее заявление:



«Недавно в Интернете была незаконно размещена очень личная видеозапись, и против меня были выдвинуты ложные обвинения. Действия на видео происходили между двумя взрослыми людьми по обоюдному согласию и были записаны без моего ведома. Я сотрудничаю с полицейским управлением Скоттсдейла в расследовании обвинений в порнографии из чувства мести, которые будут выдвинуты против человека, разместившего это видео. Кроме того, мои адвокаты готовят иск о клевете, который будет подан против этого человека. Этот человек будет привлечен к ответственности по всей строгости закона.



Я беру время для того, чтобы побыть со своей семьей. Я желаю своим коллегам по группе всего наилучшего в их предстоящем турне».







+9 -1



( 5 ) просмотров: 929

