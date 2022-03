DAVID ELLEFSON о документальном фильме о Нике

сегодня



DAVID ELLEFSON в рамках недавнего интервью рассказал о новом документальном фильме "This Was My Life: The Story Of Nick Menza":



«Ник Менца, который как многие знают [был] барабанщиком MEGADETH в течение десятилетия 90-х — с 89-го по 98-й — он покинул группу в 98-м, а и умер выступая с другим бывшим гитаристом MEGADETH, Chris'ом Poland'ом; у них была совместная группа. Они играли в "Baked Potato" в Студио-Сити (Калифорния), это был джазовый ночной клуб. Отец Ника, Дон Менца, очень уважаемый саксофонист — он играл тему из "Розовой пантеры", если вы помните этот фильм — так что это довольно любопытно, потому что один из его друзей, Дон Рэнди, владеет "Baked Potato". Так что два Дона как бы выросли вместе в этом бизнесе. Сын Дона, Дэйв Рэнди, и Ник Менза, и я вместе катались на горных велосипедах. Так что это своего рода забавный маленький консорциум Северного Голливуда/Студио-Сити, состоящий из самых известных людей в мире джаза.



Да, Ника больше нет с нами, но мы снимаем документальный фильм, в котором я участвую в качестве сопродюсера. И что самое интересное... Когда мы начали делать саундтрек, у Ника оказались записанные им барабанные треки... Я и не подозревал, насколько плодовитым был Ник после MEGADETH. Я знал несколько вещей, которые он сделал. Но теперь, когда у меня есть ключ от хранилища, и я слушаю эти вещи, я, типа, говорю: "Вау!" Он много чего сделал. Поэтому я собрал кучу друзей. Я подумал: "Мы должны написать несколько новых композиций поверх этих барабанных треков". Вот этим мы и занялись. И это действительно весело - писать песни с Ником. Хотя Ника больше нет с нами на Земле, он оставил после себя несколько замечательных треков. И мы сочиняем под них новые песни. Так что это будет новый вид саундтрека, который будет сопровождать фильм, как компаньон. И Ник будет соавтором. И цель этого - не только почтить жизнь Ника, потому что у него так много поклонников, что приятно рассказать всю историю его жизни, но и доходы от этого пойдут его семье. У него двое мальчиков, так что эти средства пойдут на помощь им и просто на поддержание финансовой стабильности в семье Ника. Так что это получился очень душевный продукт».













