Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новое видео SCORPIONS 16
*TESTAMENT вернули в состав DAVE'а LOMBARDO 15
*BRUCE DICKINSON рассказал, как перевозил британских военных ... 14
*Гитарист KK'S PRIEST — о своей роли в создании хэви-металла 13
*Лидер GHOST назвал себя диктатором 11
*Новое видео DEEP PURPLE 11
*Новый альбом OBITUARY уже готов. Но мы вам его не дадим! 10
*BRUCE DICKINSON — о том, для чего IRON MAIDEN перед выступле... 8
*Кавер-версия QUEEN от UDO DIRKSCHNEIDER 8
*В чем отличие SYSTEM OF A DOWN от других? 8
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео SCORPIONS 16
*TESTAMENT вернули в состав DAVE'а LOMBARDO 15
*BRUCE DICKINSON рассказал, как перевозил британских военных ... 14
*Гитарист KK'S PRIEST — о своей роли в создании хэви-металла 13
*Лидер GHOST назвал себя диктатором 11
[= ||| все новости группы



*

David Ellefson

*



7 мар 2022 : 		 DAVID ELLEFSON о документальном фильме о Нике

6 фев 2022 : 		 Барон Силенда: «Мы должны извлекать уроки из нашего прошлого, но не должны погрязать в нём»

20 янв 2022 : 		 DAVID ELLEFSON и JEFF YOUNG собрались вместе

13 дек 2021 : 		 DAVID ELLEFSON продаёт то, что связано с MEGADETH

7 дек 2021 : 		 DAVID ELLEFSON — о важности разделения карьеры и личной жизни

29 ноя 2021 : 		 DAVID ELLEFSON стал бароном

28 ноя 2021 : 		 DAVID ELLEFSON представил нереализованный рифф Ника

22 ноя 2021 : 		 DAVID ELLEFSON подешевел

19 ноя 2021 : 		 DAVID ELLEFSON — о включении в ЗСРнР: «А я уже там!»

16 ноя 2021 : 		 DAVID ELLEFSON — о выборе проектов

14 ноя 2021 : 		 DAVID ELLEFSON оживит музыку Ника Менцы

12 ноя 2021 : 		 Закажи ролик у DAVID ELLEFSON

11 ноя 2021 : 		 DAVID ELLEFSON: «Я на своей шкуре познал, что чувствовал Иисус»

9 ноя 2021 : 		 DAVID ELLEFSON: «Меня вышибли на обочину»

8 ноя 2021 : 		 Пожмёт ли Dave руку? Отвечает DAVID ELLEFSON

4 ноя 2021 : 		 DAVID ELLEFSON: «Первыми у меня были KISS»

2 ноя 2021 : 		 DAVID ELLEFSON впервые после увольнения из MEGADETH вышел на сцену

27 окт 2021 : 		 DAVID ELLEFSON: «После появления видео я очень нервничал, даже заходя в Старбакс»

25 окт 2021 : 		 DAVID ELLEFSON был разочарован решением MEGADETH, но всё равно считает их семьёй

23 окт 2021 : 		 DAVID ELLEFSON: «Невиноватый я! Она сама пришла...»

22 окт 2021 : 		 Поддержала ли DAVID'a ELLEFSON'a семья?

21 окт 2021 : 		 Бывший басист MEGADETH: «Я доволен и счастлив»

20 окт 2021 : 		 Басист ANTHRAX: «DAVID — мой корефан!»

19 окт 2021 : 		 Бывший барабанщик MEGADETH — об увольнении басиста

12 окт 2021 : 		 Семья Ника Менцы поддержала DAVID ELLEFSON

11 окт 2021 : 		 DAVID ELLEFSON рад вкладу в MINISTRY
Показать далее
| - |

|||| сегодня

DAVID ELLEFSON о документальном фильме о Нике



zoom
DAVID ELLEFSON в рамках недавнего интервью рассказал о новом документальном фильме "This Was My Life: The Story Of Nick Menza":

«Ник Менца, который как многие знают [был] барабанщиком MEGADETH в течение десятилетия 90-х — с 89-го по 98-й — он покинул группу в 98-м, а и умер выступая с другим бывшим гитаристом MEGADETH, Chris'ом Poland'ом; у них была совместная группа. Они играли в "Baked Potato" в Студио-Сити (Калифорния), это был джазовый ночной клуб. Отец Ника, Дон Менца, очень уважаемый саксофонист — он играл тему из "Розовой пантеры", если вы помните этот фильм — так что это довольно любопытно, потому что один из его друзей, Дон Рэнди, владеет "Baked Potato". Так что два Дона как бы выросли вместе в этом бизнесе. Сын Дона, Дэйв Рэнди, и Ник Менза, и я вместе катались на горных велосипедах. Так что это своего рода забавный маленький консорциум Северного Голливуда/Студио-Сити, состоящий из самых известных людей в мире джаза.

Да, Ника больше нет с нами, но мы снимаем документальный фильм, в котором я участвую в качестве сопродюсера. И что самое интересное... Когда мы начали делать саундтрек, у Ника оказались записанные им барабанные треки... Я и не подозревал, насколько плодовитым был Ник после MEGADETH. Я знал несколько вещей, которые он сделал. Но теперь, когда у меня есть ключ от хранилища, и я слушаю эти вещи, я, типа, говорю: "Вау!" Он много чего сделал. Поэтому я собрал кучу друзей. Я подумал: "Мы должны написать несколько новых композиций поверх этих барабанных треков". Вот этим мы и занялись. И это действительно весело - писать песни с Ником. Хотя Ника больше нет с нами на Земле, он оставил после себя несколько замечательных треков. И мы сочиняем под них новые песни. Так что это будет новый вид саундтрека, который будет сопровождать фильм, как компаньон. И Ник будет соавтором. И цель этого - не только почтить жизнь Ника, потому что у него так много поклонников, что приятно рассказать всю историю его жизни, но и доходы от этого пойдут его семье. У него двое мальчиков, так что эти средства пойдут на помощь им и просто на поддержание финансовой стабильности в семье Ника. Так что это получился очень душевный продукт».

DAVID ELLEFSON On Upcoming NICK MENZA Documentary: 'It's A Labor Of Love'





Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать


Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
просмотров: 122

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом