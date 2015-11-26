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David Ellefson

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27 май 2021 : 		 Лидер FEAR FACTORY о ситуации с DAVID ELLEFSON
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Пожмёт ли Dave руку? Отвечает DAVID ELLEFSON



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DAVID ELLEFSON в рамках программы "The Cassius Morris Show" ответил на вопрос, разрушил ли уход из MEGADETH только профессиональные отношения или повлиял и на дружбу с Dave'ом:

«Я считаю, что отношения никогда не бывают полностью законченными — особенно те, в которых вы были вроде братьев, профессиональных [отношений], дружбы и всего подобного. Если ты в группе, это не только: "Чувак, это просто бизнес". Вы занимаетесь творчеством, вы дружите, есть бизнес — все эти вещи переплетаются; это всё часть процесса. Так что если мы сейчас не в подвешенном состоянии...

Я никому не желаю зла; я желаю всем самого лучшего. Я думаю, это один из способов благословить это — ты отдаёшь этому все силы и энергию и не таишь обиды ни на кого. Вместо того чтобы грустить, что всё закончилось, радуйтесь, что это вообще произошло. Мы должны жить мечтой. Мы должны сделать то, что большинство людей никогда не смогут сделать, и мы обязаны это сделать. Так что если это своего рода выход из сложившейся ситуации, или тайм-аут от неё, что бы это ни было, пусть будет так, как есть.

Я просто обожаю эту аналогию: не зря зеркало заднего вида в машине очень маленькое — потому что вы не должны проводить всё своё время, глядя в него. Смотрите в большое лобовое стекло впереди. Именно в него смотрят ваши глаза, именно туда направлена ваша голова, именно там ваша надежда, именно там ваше будущее, там всё.

Легко заниматься микроменеджментом в зеркале заднего вида, но всё это должно быть позади. Хорошая новость в том, что наши песни всё ещё играют повсюду. Их крутят по радио. Я слышу их повсюду. Я вижу людей в наших футболках. И это круто. Это отлично. Я горжусь тем, что был частью всего этого».

Does DAVID ELLEFSON Still Have A Friendship With DAVE MUSTAINE? The Bassist Responds







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