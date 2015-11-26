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David Ellefson

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19 май 2021 : 		 Вокалист NONPOINT — о DAVID'e ELLEFSON'e: «Он такой милашка!»

12 май 2021 : 		 MICHAEL SWEET о ситуации с DAVID ELLEFSON: «Между прочим, все мы... грешны!»

10 май 2021 : 		 Каким басиста был конец... Отвечает DAVID ELLEFSON

27 апр 2021 : 		 DAVID ELLEFSON — о лидере MEGADETH: «Он неутомимый боец»

21 апр 2021 : 		 Уроки от DAVID ELLEFSON

10 апр 2021 : 		 DAVID ELLEFSON объявил даты "Bass Chronicles"

29 мар 2021 : 		 Басист MEGADETH заявил, что DAVE MUSTAINE изобрёл трэш-металл

11 мар 2021 : 		 DAVID ELLEFSON выпустит фильм осенью

1 мар 2021 : 		 Басист MEGADETH — о бас-гитаре на альбоме METALLICA "...And Justice For All"

7 янв 2021 : 		 DAVID ELLEFSON: «Один из моих дядей умер от COVID-19»

22 дек 2020 : 		 DAVID ELLEFSON: «Живая музыка никуда не денется!»

18 дек 2020 : 		 Тизер романа DAVID ELLEFSON

26 ноя 2020 : 		 Кавер-версия AC/DC от ELLEFSON

25 ноя 2020 : 		 DAVID ELLEFSON и BUMBLEFOOT исполняют TWISTED SISTER, POST MALONE

13 ноя 2020 : 		 DAVID ELLEFSON выпускает книгу

2 ноя 2020 : 		 Видео с выступления ELLEFSON

27 окт 2020 : 		 Басист MEGADETH: «Стив Джобс спас музыкальный бизнес»

21 окт 2020 : 		 DAVID ELLEFSON: «Я просто следую заветам босса»

13 окт 2020 : 		 Кавер-версия CHIP TRICK от ELLEFSON

8 авг 2020 : 		 Кавер-версия JUDAS PRIEST от ELLEFSON

2 авг 2020 : 		 Трек-лист нового альбома ELLEFSON

31 июл 2020 : 		 Кавер-версия DEF LEPPARD от ELLEFSON

21 июл 2020 : 		 Музыканты ANTHRAX, TWISTED SISTER, TESLA на новом релизе ELLEFSON

19 май 2020 : 		 DAVID ELLEFSON доставил бас

8 май 2020 : 		 Кавер-версия POST MALONE от ELLEFSON

7 май 2020 : 		 DAVID ELLEFSON записал кавер-версию PAST MALONE
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|||| 19 май 2021

Вокалист NONPOINT — о DAVID'e ELLEFSON'e: «Он такой милашка!»



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В рамках недавней беседы с Rocking With Jam Man вокалист NONPOINT ELIAS SORIANO ответил на вопрос о том, что он думает о так называемой культуре отмены:

«Интернет обладает огромной властью, и его выбор случаен. Достаточно одного комментария от кого-то, у кого сегодня неудачный день, чтобы снежный ком превратился в то, что кому-то отменили встречу или закрыли какой-то бизнес, или обозвали людей. Вы должны об этом помнить, когда речь идёт о вашем пребывании в стратосфере Интернета. Это очень изменчивое, совершенно непрощающее место. И люди должны быть осторожны».

Вслед за этим Soriano попросили прокомментировать полемику вокруг интимного общения басиста MEGADETH David Ellefson с женщиной, не являющейся его женой:

«Одни будут выкладывать всякую ерунду в Интернет, а другие будут судить об этом. Вы не можете рассчитывать на отсутствие реакции. Поэтому когда происходит что-то подобное, нужно ожидать реакции. И когда это случается... Опять же, Интернет — очень жестокое место. Я оказался в самом центре таких событий — прямо в разгар пандемии, мы были во всех заголовках — так что я совсем не завидую David'y. Он один из самых милых парней в мире. Я встречался с ним миллион раз. Я брал у него интервью. Он хороший человек. Так что я надеюсь, что он выберется из этой ситуации».

Группа пока хранит молчание относительно дальнейшей судьбы музыканта.

NONPOINT





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КомментарииСкрыть/показать 2 )

grgr


20 май 2021, 01:17		...Он один из самых милых парней в мире. Я встречался с ним миллион раз. Мне очень нравятся его видосы. Я брал у него и давал ему интервью и не только. Он хороший человек, друг, товарищ и партнёр....

Франк.Фиолетовый


20 май 2021, 01:31		Педики


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