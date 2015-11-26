19 май 2021



Вокалист NONPOINT — о DAVID'e ELLEFSON'e: «Он такой милашка!»



В рамках недавней беседы с Rocking With Jam Man вокалист NONPOINT ELIAS SORIANO ответил на вопрос о том, что он думает о так называемой культуре отмены:



«Интернет обладает огромной властью, и его выбор случаен. Достаточно одного комментария от кого-то, у кого сегодня неудачный день, чтобы снежный ком превратился в то, что кому-то отменили встречу или закрыли какой-то бизнес, или обозвали людей. Вы должны об этом помнить, когда речь идёт о вашем пребывании в стратосфере Интернета. Это очень изменчивое, совершенно непрощающее место. И люди должны быть осторожны».



Вслед за этим Soriano попросили прокомментировать полемику вокруг интимного общения басиста MEGADETH David Ellefson с женщиной, не являющейся его женой:



«Одни будут выкладывать всякую ерунду в Интернет, а другие будут судить об этом. Вы не можете рассчитывать на отсутствие реакции. Поэтому когда происходит что-то подобное, нужно ожидать реакции. И когда это случается... Опять же, Интернет — очень жестокое место. Я оказался в самом центре таких событий — прямо в разгар пандемии, мы были во всех заголовках — так что я совсем не завидую David'y. Он один из самых милых парней в мире. Я встречался с ним миллион раз. Я брал у него интервью. Он хороший человек. Так что я надеюсь, что он выберется из этой ситуации».



Группа пока хранит молчание относительно дальнейшей судьбы музыканта.







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