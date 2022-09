11 сен 2022



DAVID ELLEFSON считает, что Dave Mustaine всё ещё обижен на него и METALLICA



David Ellefson заявил, что Dave Mustaine был расстроен, когда басист сочинил вступление к песне MEGADETH "Kingmaker" после того, как Дэйв изначально дал Ellefson'y свободу действий при записи альбома 2013 года "Super Collider".



В прошлом месяце, во время участия в последнем эпизоде программы SiriusXM "Trunk Nation L.A. Invasion", Mustaine рассказал о процессе сочинения материала для "Super Collider", заявив, что Ellefson вместе с продюсером сочинили неподходящую часть для песни "Kingmaker", которая звучала «убого».



Ellefson ответил на комментарии Mustaine'a, появившись в последнем эпизоде подкаста "2020'd". Вспоминая о сессиях записи "Super Collider", бывший басист MEGADETH рассказал:



«Запись была закончена, или, по крайней мере, мои басовые партии. И Дэйв в конце сессии (в конце дня) сказал мне: "Если хочешь, можешь пробежаться по записи и если есть что-то, что ты хочешь добавить или подправить, или изменить, можешь сделать это", тем самым дав мне на это право. Так что я ответил: "Хорошо. Нет проблем". После его ухода мы с [тогдашним гитаристом MEGADETH] Chris'ом Broderick'ом и Джонни Кеем сели в студии, и я сказал: "Знаете, у меня есть один маленький кусочек, одна маленькая фишка", я показал его им, а Chris сказал: "Чувак, это было бы очень круто в начале "Kingmaker". И я ответил: "Интересная идея". И на мой взгляд, "Kingmaker", вероятно, лучшая песня на альбоме, по крайней мере, для меня. Джонни она понравилась. Мы сели, поработали над ней и скомпоновали её. Все были в восторге. Dave пришёл на следующий день в совершенно дурном настроении — ворчливый [смеётся] и не такой радостный, как накануне вечером. И я думаю, что либо я, либо Джонни сказал: "Я хочу, чтобы ты послушал кое-что, над чем мы работали прошлой ночью". А он глянул неодобрительно. Джонни был взволнован и включил ему запись. Потому что мы трое [Джонни, Chris и я] услышали одно и то же: "Если ты хочешь что-то добавить, если ты хочешь что-то доработать, пожалуйста, сделай это". А Dave, похоже, не помнил этого разговора. И вот что Джонни услышал: "Какого чёрта ты ковыряешься в моей песне?" Насколько я помню, он отозвал Broderick'a в сторону и сказал: "Не смей добавлять в мои песни материал Ellefson'a"».



По словам Ellefson'a, процесс сочинения песен в MEGADETH радикально изменился по сравнению с тем, каким он был в первые 20 лет существования группы:



«Я помню, когда я впервые вернулся в группу в 2010 году, мы провели год на гастролях в честь 20-летия альбома Rust In Peace". У нас было около 10 недель, чтобы написать альбом "Th1rt3en". И я сказал: "Слушайте, мы все будем на выставке NAMM в Анахайме. Почему бы нам просто не поехать в студию [Мастейна] Vic's Garage?", которая находилась недалеко от Сан-Диего, в районе Фоллбрук, к северу от Сан-Диего. Я сказал: "Почему бы нам просто не собраться в комнате и не обменяться идеями, посмотреть, на каком этапе мы находимся?" И, клянусь Богом, в первый день мы играли... Это заняло пару дней, потому что мы слушали всё подряд. Они хотели выслушать идеи каждого. И Dave признал, что у каждого есть пара вещей, которые ему нравятся. И вот мы пришли в комнату, включили гитары и начали что-то играть. А я не был в такой обстановке уже почти 10 лет. Потому что это был 2011 год, и последний раз мы вместе работали над пластинкой "The World Needs A Hero" в 2001 году, буквально за 10 лет до этого. Я работал с другими людьми, когда было что-то вроде: "Убойная идея. Как насчёт этого? Как насчёт того?" Знаете, такая совместная работа — вы ведёте музыкальные беседы в комнате. И я помню, как всё происходило в прошлом: Dave начинал с чего-то, приносил идею, и, возможно, кто-то говорил: "Эй, это круто. Как насчёт того, чтобы добавить вот это? Или, может быть, этот рифф подойдёт к этому риффу?" И я сказал: "У меня есть кое-что, что может подойти к этому". Dave тут же снял гитару и вышел.



Я посмотрел на [тогдашнего барабанщика MEGADETH] Sean'a Drover'a, а Sean и Chris просто качали головами. Я спрашиваю: "Что, чёрт возьми, это было?" Он ответил: "Чувак, поверь мне. Дни совместной работы давно прошли. Тот MEGADETH, в котором ты был, уже в прошлом". Так что я поговорил с Дэйвом в его кабинете, и он был в ярости, но всё же мы не хотели, чтобы наша новообретённая дружба испортилась, так что я спросил: "В чём дело?" А он ответил: "Не пытайся вставлять свои идеи в мои песни". Я сказал: "Нет проблем. Всё хорошо. Сегодня первый день. Не беспокойся". И это была последняя совместная импровизация. На всех последующих записях MEGADETH после этого Dave сочинял все песни сам».



Ellefson также сказал, что, по его мнению, его увольнение из MEGADETH после скандала в Интернете стало кульминацией годами копившейся обиды со стороны Mustaine'a:



«Я рассматривал события прошлого года как прекрасную возможность променять братство на кассовые сборы. Сейчас я оглядываюсь назад и чувствую себя так, будто меня выгнали из ада. Ну и ладно.



Это было жестоко, безусловно. Это было просто оскорбительно. Это было чересчур. Dave даже сказал, что у него была обида на меня, которую он не мог отпустить, а я не знал, что это было».



Ellefson также затронул вопрос об оскорблениях, которые постоянно говорит в его сторону Mustaine в различных интервью, сравнив их с бесчисленными негативными комментариями Dave'a в адрес его бывших коллег по METALLICA за четыре десятилетия, прошедших с момента его увольнения из группы.



«Он борется сам с собой. Он играет с собой в перетягивание каната. Я с ним не воюю. Я просто двигаюсь дальше. Помню, мы говорили об этом после его джема с METALLICA и "Большой четвёркой". Я спросил: "Как тебе вчерашнее исполнение "Am I Evil?"? И он ответил: "Знаешь, эти ребята выгнали меня из группы и просто пошли дальше. А я хранил обиду все эти годы". Со мной происходит то же самое. Почему он обижается на меня? Он избавился от меня. Предположительно, проблема должна была исчезнуть, если он от меня избавился. Но она, похоже, всё ещё существует.

Слушайте, я думаю, что отчасти дело ещё и в том, что он, очевидно, ещё не оправился от того, что его уволили из METALLICA, поэтому он хотел сделать с кем-то другим то, что, по его мнению, сделали с ним, то есть выгнать его, а затем, чтобы кто-то другой исполнял его партии. "Так давайте выгоним Джуниора, и пусть кто-то другой играет его басовые партии". А мне всё равно. Я уже помог создать альбом. Я играл на пластинке. Мне заплатили за участие в записи. Так что если хочешь, чтобы кто-то другой это играл, это твоё дело».









We will always be best friends. @ellefsondavid @Megadeth pic.twitter.com/kzs89sA8Vy





+11 -3



( 13 ) просмотров: 1503