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DAVID ELLEFSON — о недоброжелателях



В новом интервью "The Chuck Shute Podcast" бывшего басиста MEGADETH David'a Ellefson'a спросили, обращает ли он внимание на недоброжелателей в сети, некоторые из которых говорят о нём не самые приятные вещи, на что он ответил:



«Во-первых, я никогда не читаю ничего подобного, так что... С квотербеком НФЛ Томом Брэди была один случай. Кто-то спросил его: "Ты когда-нибудь читал "Monday Morning Quarterback", что там о тебе пишут?" Он ответил: "Боже, нет. Я бы не мог сыграть на следующей неделе, если бы думал о том, что кто-то обо мне сказал". [Бывший гитарист MEGADETH] Jeff Young сказал мне, что у актрисы Мэг Райан было такое же отношение. Она сказала: "Я никогда не читаю интервью. Я никогда не читаю прессу. Я никогда ничего не читаю об этом, потому что я не хочу, чтобы какой-то фанат или критик вбивал мне в голову, что я должна или не должна делать в своей следующей роли". И я подумал, что это было здорово. В какой-то момент ты должен быть немного отстранён от этих вещей. Что-то из серии: "Чувак, я беру бас, пишу песню, звоню своим приятелям, мы делаем альбом". Вот так. Мы выпускаем его.



Когда ты создаёшь альбом, это твой альбом, но когда ты его выпускаешь, он становится альбомом для слушателей. И, конечно, всегда найдутся критики, будут те, кто его любит или ненавидит. Я смотрю фильмы. Мне обычно нравится большинство фильмов, которые критики ненавидят. [Смеётся]. Я всё время хожу на фильмы, о которых говорят: "Критики написали плохую рецензию". А мне плевать. Я не пойду с ним в кино. Мне всё равно, что он говорит. У меня будет свой собственный опыт. То же самое с пластинками — я скачиваю их, включаю, чтобы иметь собственный опыт общения с ними.



Послушайте, это индустрия развлечений, так что все они развлекают нас».







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