|
|
|
все новости группы
|
США
28 окт 2022 :
|
DAVID ELLEFSON — о недоброжелателях
18 окт 2022 :
|
Продолжение ELLEFSON, YOUNG & POLAND
14 окт 2022 :
|
Старт ELLEFSON, YOUNG & POLAND
13 сен 2022 :
|
Был ли LoMenzo единственным кандидатом на смену DAVID'a ELLEFSON'a?
11 сен 2022 :
|
DAVID ELLEFSON считает, что Dave Mustaine всё ещё обижен на него и METALLICA
8 сен 2022 :
|
Бывшие из MEGADETH начинают репетиции
4 сен 2022 :
|
DAVE MUSTAINE — о DAVID'е ELLEFSON'е: «Парень, которого я знал и любил, оказался совершенно другим человеком»
17 авг 2022 :
|
DAVID ELLEFSON: «Мне грустно, что всё это случилось»
10 авг 2022 :
|
Бывший басист MEGADETH: «Ты понимаешь, кто твои друзья, а кто нет, когда попадаешь в передрягу»
9 авг 2022 :
|
DAVID ELLEFSON — о туре с бывшими участниками MEGADETH: «Это праздник»
8 авг 2022 :
|
DAVID ELLEFSON считает, что EXODUS могли бы войти в «большую пятёрку» трэша
7 авг 2022 :
|
DAVID ELLEFSON: «Изначально MEGADETH был больше похож на BLACK SABBATH»
28 июл 2022 :
|
ELLEFSON, YOUNG And POLAND сыграют "Killing Is My Business… And Business Is Good!"
21 июл 2022 :
|
DAVID ELLEFSON в новом видео SERPENT FROM EDEN
7 июл 2022 :
|
DAVID ELLEFSON и ADAM DUCE оттянулись в баре
14 июн 2022 :
|
Бывший басист MEGADETH — о новом совместном материале с бывшим гитаристом группы
31 май 2022 :
|
DAVID ELLEFSON: «Было здорово снова играть песни MEGADETH с JEFF'ом YOUNG'ом»
25 май 2022 :
|
DAVID ELLEFSON почтил память Ника Менцы
13 май 2022 :
|
Альбому JEFF SCOTT SOTO/DAVID ELLEFSON быть!
12 май 2022 :
|
DAVID ELLEFSON и JEFF YOUNG исполняют материал MEGADETH
2 апр 2022 :
|
DAVID ELLEFSON — о смерти Ника Менцы
15 мар 2022 :
|
Партнёр DAVID'a ELLEFSON'a считает, что третий альбом проекта вряд ли увидит свет
7 мар 2022 :
|
DAVID ELLEFSON о документальном фильме о Нике
6 фев 2022 :
|
Барон Силенда: «Мы должны извлекать уроки из нашего прошлого, но не должны погрязать в нём»
20 янв 2022 :
|
DAVID ELLEFSON и JEFF YOUNG собрались вместе
13 дек 2021 :
|
DAVID ELLEFSON продаёт то, что связано с MEGADETH
|
|
|
сегодня
DAVID ELLEFSON — о недоброжелателях
В новом интервью "The Chuck Shute Podcast" бывшего басиста MEGADETH David'a Ellefson'a спросили, обращает ли он внимание на недоброжелателей в сети, некоторые из которых говорят о нём не самые приятные вещи, на что он ответил:
«Во-первых, я никогда не читаю ничего подобного, так что... С квотербеком НФЛ Томом Брэди была один случай. Кто-то спросил его: "Ты когда-нибудь читал "Monday Morning Quarterback", что там о тебе пишут?" Он ответил: "Боже, нет. Я бы не мог сыграть на следующей неделе, если бы думал о том, что кто-то обо мне сказал". [Бывший гитарист MEGADETH] Jeff Young сказал мне, что у актрисы Мэг Райан было такое же отношение. Она сказала: "Я никогда не читаю интервью. Я никогда не читаю прессу. Я никогда ничего не читаю об этом, потому что я не хочу, чтобы какой-то фанат или критик вбивал мне в голову, что я должна или не должна делать в своей следующей роли". И я подумал, что это было здорово. В какой-то момент ты должен быть немного отстранён от этих вещей. Что-то из серии: "Чувак, я беру бас, пишу песню, звоню своим приятелям, мы делаем альбом". Вот так. Мы выпускаем его.
Когда ты создаёшь альбом, это твой альбом, но когда ты его выпускаешь, он становится альбомом для слушателей. И, конечно, всегда найдутся критики, будут те, кто его любит или ненавидит. Я смотрю фильмы. Мне обычно нравится большинство фильмов, которые критики ненавидят. [Смеётся]. Я всё время хожу на фильмы, о которых говорят: "Критики написали плохую рецензию". А мне плевать. Я не пойду с ним в кино. Мне всё равно, что он говорит. У меня будет свой собственный опыт. То же самое с пластинками — я скачиваю их, включаю, чтобы иметь собственный опыт общения с ними.
Послушайте, это индустрия развлечений, так что все они развлекают нас».
|
|
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет