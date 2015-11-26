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David Ellefson

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19 ноя 2021 : 		 DAVID ELLEFSON — о включении в ЗСРнР: «А я уже там!»

16 ноя 2021 : 		 DAVID ELLEFSON — о выборе проектов

14 ноя 2021 : 		 DAVID ELLEFSON оживит музыку Ника Менцы

12 ноя 2021 : 		 Закажи ролик у DAVID ELLEFSON

11 ноя 2021 : 		 DAVID ELLEFSON: «Я на своей шкуре познал, что чувствовал Иисус»

9 ноя 2021 : 		 DAVID ELLEFSON: «Меня вышибли на обочину»

8 ноя 2021 : 		 Пожмёт ли Dave руку? Отвечает DAVID ELLEFSON

4 ноя 2021 : 		 DAVID ELLEFSON: «Первыми у меня были KISS»

2 ноя 2021 : 		 DAVID ELLEFSON впервые после увольнения из MEGADETH вышел на сцену

27 окт 2021 : 		 DAVID ELLEFSON: «После появления видео я очень нервничал, даже заходя в Старбакс»

25 окт 2021 : 		 DAVID ELLEFSON был разочарован решением MEGADETH, но всё равно считает их семьёй

23 окт 2021 : 		 DAVID ELLEFSON: «Невиноватый я! Она сама пришла...»

22 окт 2021 : 		 Поддержала ли DAVID'a ELLEFSON'a семья?

21 окт 2021 : 		 Бывший басист MEGADETH: «Я доволен и счастлив»

20 окт 2021 : 		 Басист ANTHRAX: «DAVID — мой корефан!»

19 окт 2021 : 		 Бывший барабанщик MEGADETH — об увольнении басиста

12 окт 2021 : 		 Семья Ника Менцы поддержала DAVID ELLEFSON

11 окт 2021 : 		 DAVID ELLEFSON рад вкладу в MINISTRY

7 окт 2021 : 		 DAVID ELLEFSON будет продюсером фильма о бывшем барабанщике MEGADETH

16 сен 2021 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST выразил слова поддержки экс-басисту MEGADETH

13 сен 2021 : 		 DAVID ELLEFSON появился на публике

2 сен 2021 : 		 DAVID ELLEFSON намекает

25 авг 2021 : 		 Басист MEGADETH: «Молодым очень трудно преодолеть критику в социальных сетях»

28 июл 2021 : 		 DEE SNIDER — о дзюбоакте

27 июн 2021 : 		 BILLY SHEEHAN — о возможности занять место DAVID'a ELLEFSON'a

19 июн 2021 : 		 Давний партнёр DAVID'a ELLEFSON'a покидает его
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|||| сегодня

DAVID ELLEFSON — о включении в ЗСРнР: «А я уже там!»



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DAVID ELLEFSON в рамках беседы с This Day In Metal ответил на вопрос, видит ли он возможность для таких групп, как MEGADETH и SLAYER, оказаться в Зале Славы Рок-н-Ролла:

«Забавно вот что: из всех людей я, наверное, больше всех поддерживаю Зал славы рок-н-ролла. И вот почему: потому что я уже в нём. Вот так, но всё это не потому, что я вошёл и был введён в него.

В конце 90-х мы устроили большой аукцион на [официальном сайте MEGADETH] Megadeth.com и распродали тонну оборудования, которое хранилось у нас на складе в Аризоне, когда группа в то время там базировалась. И один фанат купил практически все мои басы Jackson, которые у меня были с ранних времён, он купил несколько B.C. Riches. Бас B.C. Rich, который я использовал в клипе "Peace Sells", с Mockingbird и истребителем на нём, всё это купил один фанат. Вообще-то, я думаю, что Дэйв МакРобб, который ведёт занимается соцсетями или фэн-клубом MEGADETH, я думаю, что это он перепродал всё тому парню. А фанат, вместо того, чтобы поступить по-дурацки — выставить всё на eBay и попытаться заработать на этом кучу денег, он продал всё в Зал славы рок-н-ролла, и бас-гитара стала первой памятной вещью из мира хэви-металла — и точка — в Зале славы рок-н-ролла. Затем они добавили туда гитару Даймбэга. Так что теперь там есть что-то вроде небольшого отдела тяжёлого металла. Но всё началось с моего баса. Так что, честно говоря, я уже там. Так что всё отлично (смеётся). И, очевидно, он представляет MEGADETH. Так что фанат оказался классным — он сумел обойти правила и протащить нас туда, что, на мой взгляд, было очень круто!»

Ex-MEGADETH Bassist DAVID ELLEFSON Says He Is Already In ROCK AND ROLL HALL OF FAME





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Svarg_1349


19 ноя 2021, 13:39		Нормально, нормально.


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