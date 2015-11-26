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DAVID ELLEFSON — о включении в ЗСРнР: «А я уже там!»



DAVID ELLEFSON в рамках беседы с This Day In Metal ответил на вопрос, видит ли он возможность для таких групп, как MEGADETH и SLAYER, оказаться в Зале Славы Рок-н-Ролла:



«Забавно вот что: из всех людей я, наверное, больше всех поддерживаю Зал славы рок-н-ролла. И вот почему: потому что я уже в нём. Вот так, но всё это не потому, что я вошёл и был введён в него.



В конце 90-х мы устроили большой аукцион на [официальном сайте MEGADETH] Megadeth.com и распродали тонну оборудования, которое хранилось у нас на складе в Аризоне, когда группа в то время там базировалась. И один фанат купил практически все мои басы Jackson, которые у меня были с ранних времён, он купил несколько B.C. Riches. Бас B.C. Rich, который я использовал в клипе "Peace Sells", с Mockingbird и истребителем на нём, всё это купил один фанат. Вообще-то, я думаю, что Дэйв МакРобб, который ведёт занимается соцсетями или фэн-клубом MEGADETH, я думаю, что это он перепродал всё тому парню. А фанат, вместо того, чтобы поступить по-дурацки — выставить всё на eBay и попытаться заработать на этом кучу денег, он продал всё в Зал славы рок-н-ролла, и бас-гитара стала первой памятной вещью из мира хэви-металла — и точка — в Зале славы рок-н-ролла. Затем они добавили туда гитару Даймбэга. Так что теперь там есть что-то вроде небольшого отдела тяжёлого металла. Но всё началось с моего баса. Так что, честно говоря, я уже там. Так что всё отлично (смеётся). И, очевидно, он представляет MEGADETH. Так что фанат оказался классным — он сумел обойти правила и протащить нас туда, что, на мой взгляд, было очень круто!»







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