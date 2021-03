сегодня



DAVID ELLEFSON выпустит фильм осенью



ELLEFSON FILMS двенадцатого октября на Blu-ray/DVD/в цифровом варианте выпустят хоррор "Dwellers". Он уже выиграл пять наград:



* Best Feature (Screamwriting Festival)



* Best Director (The Thing in the Basement Horror Fest)



* Best Horror Feature (Mad Monster Party Film Fest)



* Best Documentary (Hollywood Blood Horror Festival)



* Most Disturbing Scenes (Horror Bowl Movie Awards)



















