Поддержала ли DAVID'a ELLEFSON'a семья?



DAVID ELLEFSON в рамках программы "Trunk Nation With Eddie Trunk" ответил на вопрос, поддержала ли его семья в ситуации, связанной с сексуальным скандалом, случившимся ранее в этом году:



«Слушай, они поддерживали, понимали... Не настолько поддерживали, не настолько понимали. Я имею в виду, отец играет в рок-группе, и не просто в какой-то группе — MEGADETH. Давайте посмотрим правде в глаза: мы были группой с историей. И это вовсе не для того, чтобы очернить или запятнать чем-то нынешний MEGADETH, потому что, очевидно, 2021 год — это совсем не то, что было в 1986 году. Но не просто так у нас был "Behind The Music" [специальный выпуск от VH1].



Слушайте, я старался быть открытым, и я думаю, что за эти годы мы вроде как добились этого в группе. Мы были очень открыты во всём — когда что-то происходило в нашей личной жизни и в группе, мы всегда открыто говорили об этом. И я открыто говорил о том, что много лет назад я завязал с наркотиками и выпивкой, и обо всех подобных вещах.



Что касается домашней жизни, опять же, смотрите — я был в MEGADETH с самого начала, а семьи появились после. И опять же, я думаю, что здесь есть примирение стилей жизни, что это из серии: "Окей, папа уехал в цирк быть рок-н-ролльным бойцом, и всё, что с этим связано", включая очень комфортную жизнь, которая даёт тебе возможности, которые ты не получил бы в любой другой жизни. В то же время это, конечно, не даёт права выходить на улицу и вести себя плохо. Так что я думаю, это тоже есть. И опять же, возможно, это мы с вами просто говорим как мужья и отцы, и всё, что мы делаем в стиле шоу-бизнеса. И опять же, это просто реальность. И мы видели, как многие наши друзья добивались успеха, боролись с этим, и так далее, и тому подобное.



Я помню слова Ace'a Frehley, которые я прочитал очень давно, но это не значит, что я ими прикрываюсь, но всё же: "Наркотики и девушки — это профессиональная опасность". И я помню, как читал это, будучи подростком. И тогда я этого не понимал. А потом, позже в своей жизни я понял, что это, типа, плата за опасность, если хотите. И в обычной жизни есть подобное, подобное имеет место в нашем образе жизни, в творческом мире, особенно у гастролирующих рок-н-ролльщиков».



По словам Ellefson'a, он получил много поддержки от коллег-музыкантов в течение нескольких месяцев после случившегося инцидента.



«Я летел довольно быстро на большой высоте и попал в турбулентность, без сомнения. И люди напомнили мне: "Слушай, все мы люди. Мы все совершаем ошибки, мужик". И особенно это касается рок-н-ролла.



Множество других музыкантов, людей из индустрии, рок-звёзд — от самых маленьких до самых больших — протянули мне руку помощи. Все говорили: "Эй, брат, ты в порядке? Если тебе что-нибудь понадобится, дай мне знать". И все меня очень поддерживали. Это было здорово, потому что все на твоей стороне, когда ты получаешь "Грэмми", выходишь на красную дорожку и всё идёт отлично, но лучший показатель сущности характера — это кто ты, кто я, когда мы находимся на самом дне, когда мы проявляем настоящую человечность. И это был момент, когда, я рад сказать, люди действительно сплотились вокруг меня.



Я прошёл через несколько мрачных периодов в своей жизни за эти годы, как и все мы: наркотики и алкоголь, участие в MEGADETH и уход из группы 20 лет назад. Всё случается, всё идёт на спад. Это был тёмный период, не буду врать».







