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Каким басиста был конец... Отвечает DAVID ELLEFSON
В интернете появились видео, на которых (бывший?) басист MEGADETH DAVID ELLEFSON дзюбит на камеру, и которые, как утверждается, были направлены несовершеннолетней особе противоположного пола. Не став откладывать в дальний ящик, он ответил на обвинения в неподобающем поведении, связанном с «частными» и «взрослыми отношениями» которые он имел с женщиной, не являющейся его женой.
Сегодня утром на верифицированном аккаунте Ellefson в Instagram, а также в его личном аккаунте на Facebook появилось следующее заявление 56-летнего музыканта:
«Дорогие поклонники и друзья,
Как вы, возможно, знаете или ещё не знаете, некоторые частные и личные записи разговоров и взаимоотношений всплыли в сети и были опубликованы со злым умыслом третьей стороной, которая не имела права обладать или делиться ими. Хотя это, безусловно, постыдно, я хочу ответить на этот вопрос как можно более открыто и честно.
Я не горжусь этим, но это были частные, взрослые разговоры, которые были вырваны из контекста и использованы для нанесения максимального ущерба моей репутации, карьере и семье.
Другая вовлечённая сторона сделала заявление, которое вы можете увидеть ниже. Я благодарю её за это и надеюсь, что это прояснит ситуацию, которая была совсем не такой, как её представляют.
Смиренно ваш,
David Ellefson»
В заявлении, которым поделился Ellefson и которое, по всей видимости, было сделано другой вовлечённой стороной, упомянутая выше особа сказала:
«Я именно та девушка, о которой сейчас говорят в сообщениях о David'е Ellefson'e, и я просто хочу рассказать свою версию истории, потому что люди распространяют дезинформацию, ситуация выходит из-под контроля и имеет мало общего с реальностью.
Да, эти видеозвонки действительно имели место, но инициатором их была я, и я не была на тот момент несовершеннолетней, всегда это было по обоюдному согласию. Ничего неподобающего до этого не происходило. Всё было по обоюдному согласию, я не являюсь жертвой, меня совершенно не обхаживали и именно я была инициатором. Я просто была достаточно наивна, чтобы записать видео и поделиться им с другом без разрешения David'a. В конце концов всё было по обоюдному согласию, и всё это происходило в Интернете.
Я не знаю, как всё дошло до случившегося, но многие люди, намеренно пытающиеся навредить ему, упускают много информации.
Я бы попросила всех, кто распространяет эти личные частные видеозаписи или любую дезинформацию о нём, остановиться».
David, который стал лютеранским пастором почти десять лет назад, и его жена Julie Ellefson женаты уже 27 лет. По сообщениям, они встречались в течение шести лет после того, как познакомились в 1988 году, и поженились 2 апреля 1994 года. У них двое детей — Roman Alexander (25) и Athena Grace (22).
После случившегося лидер группы MEGADETH, Dave Mustaine отписался в социальных сетях от аккаунта David'a.
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sibterminator
Kliops144
rassol
Starbreaker
olly71
hansi_hrb
olly71
Starbreaker
Разница есть)
Первый дрочил для своей герлфренды.
Второй дрочил для якобы несовершеннолетней незнакомки из сети, попутно уговаривая её ничего не говорить об этих увлечениях его жене.
hansi_hrb
Starbreaker
Вроде как документально никто не отрицает что начались шуры-муры, когда ей было 17, то бишь несовершеннолетняя.
Но она сама утверждает, что конкретно эти сиськи-письки были присланы уже когда ей было 18.
В любом случае, тут скорее морально-этический вопрос, нежели юридическо-уголовный.
nabastak_
Терерь да, этим Мастейном хз чего ожидать.
Если отписался , наверное "тоби **зда".
hansi_hrb
Van Taig
Уроки от DAVID ELLEFSON
Scott's Bass Lessons опубликовали видео, в котором DAVID ELLEFSON демонстрирует свои навыки."
Не, ну а чо, качественные уроки. Перенял пару техничных приемов. И главный урок - не попадаться.
rassol
- Боже мой! И это первая скрипка оркестра! Выше локоть, мягче кисть!
Orthodox
hansi_hrb
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ну во первых надо разбираться малолетка или нет. А во вторых если верун не придерживается своих ценностей, то грош им цена о чем не грех и напомнить верунам, которые обычным людям очень часто напоминают о собственной исключительности и бедных заблудших овцах. И если уж брать все грехи, давайте вспомним че там сам мастейн творил в свои героиновые годы, уверен там говна столько наберется что его вполне можно отменить к ебеням.
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