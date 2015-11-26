сегодня



Каким басиста был конец... Отвечает DAVID ELLEFSON



В интернете появились видео, на которых (бывший?) басист MEGADETH DAVID ELLEFSON дзюбит на камеру, и которые, как утверждается, были направлены несовершеннолетней особе противоположного пола. Не став откладывать в дальний ящик, он ответил на обвинения в неподобающем поведении, связанном с «частными» и «взрослыми отношениями» которые он имел с женщиной, не являющейся его женой.



Сегодня утром на верифицированном аккаунте Ellefson в Instagram, а также в его личном аккаунте на Facebook появилось следующее заявление 56-летнего музыканта:



«Дорогие поклонники и друзья,



Как вы, возможно, знаете или ещё не знаете, некоторые частные и личные записи разговоров и взаимоотношений всплыли в сети и были опубликованы со злым умыслом третьей стороной, которая не имела права обладать или делиться ими. Хотя это, безусловно, постыдно, я хочу ответить на этот вопрос как можно более открыто и честно.



Я не горжусь этим, но это были частные, взрослые разговоры, которые были вырваны из контекста и использованы для нанесения максимального ущерба моей репутации, карьере и семье.



Другая вовлечённая сторона сделала заявление, которое вы можете увидеть ниже. Я благодарю её за это и надеюсь, что это прояснит ситуацию, которая была совсем не такой, как её представляют.



Смиренно ваш,



David Ellefson»



В заявлении, которым поделился Ellefson и которое, по всей видимости, было сделано другой вовлечённой стороной, упомянутая выше особа сказала:



«Я именно та девушка, о которой сейчас говорят в сообщениях о David'е Ellefson'e, и я просто хочу рассказать свою версию истории, потому что люди распространяют дезинформацию, ситуация выходит из-под контроля и имеет мало общего с реальностью.



Да, эти видеозвонки действительно имели место, но инициатором их была я, и я не была на тот момент несовершеннолетней, всегда это было по обоюдному согласию. Ничего неподобающего до этого не происходило. Всё было по обоюдному согласию, я не являюсь жертвой, меня совершенно не обхаживали и именно я была инициатором. Я просто была достаточно наивна, чтобы записать видео и поделиться им с другом без разрешения David'a. В конце концов всё было по обоюдному согласию, и всё это происходило в Интернете.



Я не знаю, как всё дошло до случившегося, но многие люди, намеренно пытающиеся навредить ему, упускают много информации.



Я бы попросила всех, кто распространяет эти личные частные видеозаписи или любую дезинформацию о нём, остановиться».



David, который стал лютеранским пастором почти десять лет назад, и его жена Julie Ellefson женаты уже 27 лет. По сообщениям, они встречались в течение шести лет после того, как познакомились в 1988 году, и поженились 2 апреля 1994 года. У них двое детей — Roman Alexander (25) и Athena Grace (22).



После случившегося лидер группы MEGADETH, Dave Mustaine отписался в социальных сетях от аккаунта David'a.















+6 -2



( 16 ) просмотров: 2449

