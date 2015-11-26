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David Ellefson

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10 май 2021 : 		 Каким басиста был конец... Отвечает DAVID ELLEFSON

27 апр 2021 : 		 DAVID ELLEFSON — о лидере MEGADETH: «Он неутомимый боец»

21 апр 2021 : 		 Уроки от DAVID ELLEFSON

10 апр 2021 : 		 DAVID ELLEFSON объявил даты "Bass Chronicles"

29 мар 2021 : 		 Басист MEGADETH заявил, что DAVE MUSTAINE изобрёл трэш-металл

11 мар 2021 : 		 DAVID ELLEFSON выпустит фильм осенью

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7 янв 2021 : 		 DAVID ELLEFSON: «Один из моих дядей умер от COVID-19»

22 дек 2020 : 		 DAVID ELLEFSON: «Живая музыка никуда не денется!»

18 дек 2020 : 		 Тизер романа DAVID ELLEFSON

26 ноя 2020 : 		 Кавер-версия AC/DC от ELLEFSON

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13 ноя 2020 : 		 DAVID ELLEFSON выпускает книгу

2 ноя 2020 : 		 Видео с выступления ELLEFSON

27 окт 2020 : 		 Басист MEGADETH: «Стив Джобс спас музыкальный бизнес»

21 окт 2020 : 		 DAVID ELLEFSON: «Я просто следую заветам босса»

13 окт 2020 : 		 Кавер-версия CHIP TRICK от ELLEFSON

8 авг 2020 : 		 Кавер-версия JUDAS PRIEST от ELLEFSON

2 авг 2020 : 		 Трек-лист нового альбома ELLEFSON

31 июл 2020 : 		 Кавер-версия DEF LEPPARD от ELLEFSON

21 июл 2020 : 		 Музыканты ANTHRAX, TWISTED SISTER, TESLA на новом релизе ELLEFSON

19 май 2020 : 		 DAVID ELLEFSON доставил бас

8 май 2020 : 		 Кавер-версия POST MALONE от ELLEFSON

7 май 2020 : 		 DAVID ELLEFSON записал кавер-версию PAST MALONE

23 апр 2020 : 		 DAVID ELLEFSON опубликовал обучающее видео

13 апр 2020 : 		 DAVID ELLEFSON в акустике
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Каким басиста был конец... Отвечает DAVID ELLEFSON



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В интернете появились видео, на которых (бывший?) басист MEGADETH DAVID ELLEFSON дзюбит на камеру, и которые, как утверждается, были направлены несовершеннолетней особе противоположного пола. Не став откладывать в дальний ящик, он ответил на обвинения в неподобающем поведении, связанном с «частными» и «взрослыми отношениями» которые он имел с женщиной, не являющейся его женой.

Сегодня утром на верифицированном аккаунте Ellefson в Instagram, а также в его личном аккаунте на Facebook появилось следующее заявление 56-летнего музыканта:

«Дорогие поклонники и друзья,

Как вы, возможно, знаете или ещё не знаете, некоторые частные и личные записи разговоров и взаимоотношений всплыли в сети и были опубликованы со злым умыслом третьей стороной, которая не имела права обладать или делиться ими. Хотя это, безусловно, постыдно, я хочу ответить на этот вопрос как можно более открыто и честно.

Я не горжусь этим, но это были частные, взрослые разговоры, которые были вырваны из контекста и использованы для нанесения максимального ущерба моей репутации, карьере и семье.

Другая вовлечённая сторона сделала заявление, которое вы можете увидеть ниже. Я благодарю её за это и надеюсь, что это прояснит ситуацию, которая была совсем не такой, как её представляют.

Смиренно ваш,

David Ellefson»

В заявлении, которым поделился Ellefson и которое, по всей видимости, было сделано другой вовлечённой стороной, упомянутая выше особа сказала:

«Я именно та девушка, о которой сейчас говорят в сообщениях о David'е Ellefson'e, и я просто хочу рассказать свою версию истории, потому что люди распространяют дезинформацию, ситуация выходит из-под контроля и имеет мало общего с реальностью.

Да, эти видеозвонки действительно имели место, но инициатором их была я, и я не была на тот момент несовершеннолетней, всегда это было по обоюдному согласию. Ничего неподобающего до этого не происходило. Всё было по обоюдному согласию, я не являюсь жертвой, меня совершенно не обхаживали и именно я была инициатором. Я просто была достаточно наивна, чтобы записать видео и поделиться им с другом без разрешения David'a. В конце концов всё было по обоюдному согласию, и всё это происходило в Интернете.

Я не знаю, как всё дошло до случившегося, но многие люди, намеренно пытающиеся навредить ему, упускают много информации.

Я бы попросила всех, кто распространяет эти личные частные видеозаписи или любую дезинформацию о нём, остановиться».

David, который стал лютеранским пастором почти десять лет назад, и его жена Julie Ellefson женаты уже 27 лет. По сообщениям, они встречались в течение шести лет после того, как познакомились в 1988 году, и поженились 2 апреля 1994 года. У них двое детей — Roman Alexander (25) и Athena Grace (22).

После случившегося лидер группы MEGADETH, Dave Mustaine отписался в социальных сетях от аккаунта David'a.

MEGADETH






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КомментарииСкрыть/показать 16 )

sibterminator


10 май 2021, 20:36		Может нам, онанистам, свою правозащитную организацию создать? Полюбасу туда вольются процентов 90 ММОшников, танкистов и анимешников. Сколько можно терпеть дискриминацию?

Kliops144


10 май 2021, 20:38		Мда.

rassol


10 май 2021, 20:39		Драчить пачётна!

Darkside.ru Member

Starbreaker


10 май 2021, 20:40		А на Маштейна можно дрочить?

olly71


10 май 2021, 20:51		Когда читал эту новость в динамике играла песня Виталия Дубинина * бабы бабы все беды из за баб * . Идеально легла на эту новость.

hansi_hrb


10 май 2021, 21:02		Чет вспомнилось - момент про тот кто без греха пусть первый бросит камень) охуенный рыжий христианин сразу бросил своего) А еще забавно сравнить футболиста из России, и американского бассиста. Разницы чет не заметно.

olly71


10 май 2021, 21:05		Делаем ставки уволят - не уволят . В СЩА сейчас самая не благоприятная ситуация для таких дерибасов. Я думаю Мастейну не нужны проблеммы и отрицательная шумиха вокруг Мегадет тем более перед выходом альбома.

Darkside.ru Member

Starbreaker


10 май 2021, 21:11		> > > "А еще забавно сравнить футболиста из России, и американского бассиста. Разницы чет не заметно."

Разница есть)
Первый дрочил для своей герлфренды.
Второй дрочил для якобы несовершеннолетней незнакомки из сети, попутно уговаривая её ничего не говорить об этих увлечениях его жене.

hansi_hrb


10 май 2021, 21:14		Если несовершеннолетняя то вопросов нет, только одни пишут, что малолетка, другие что совершеннолетняя. Где правда, кто знает? И она же написала что все было по согласию, значит харрасмент как бы отменятся.

Darkside.ru Member

Starbreaker


10 май 2021, 21:18		Там мутная история)
Вроде как документально никто не отрицает что начались шуры-муры, когда ей было 17, то бишь несовершеннолетняя.
Но она сама утверждает, что конкретно эти сиськи-письки были присланы уже когда ей было 18.
В любом случае, тут скорее морально-этический вопрос, нежели юридическо-уголовный.

nabastak_


10 май 2021, 21:25		Неожиданно.
Терерь да, этим Мастейном хз чего ожидать.
Если отписался , наверное "тоби **зда".

hansi_hrb


10 май 2021, 21:41		Starbreaker спасибо за объяснения. А Мастейн как по мне лицемерно поступил, учитывая то как он носится с христианскими добродетелями.

Van Taig


10 май 2021, 21:55		"21 апр 2021

Уроки от DAVID ELLEFSON

Scott's Bass Lessons опубликовали видео, в котором DAVID ELLEFSON демонстрирует свои навыки."


Не, ну а чо, качественные уроки. Перенял пару техничных приемов. И главный урок - не попадаться.

rassol


10 май 2021, 22:12		Вспоминается старый анекдот. Заходит дирижёр в сортир в театре и видит, что там скрипач дрочит:
- Боже мой! И это первая скрипка оркестра! Выше локоть, мягче кисть!

Orthodox


10 май 2021, 22:17		hansi_hrb, ты прям эталон аметиста, считающего, что лучше верунов знает, как они должны поступать "по-верунски"))) Ну, да, по-христиански, рыжий должен был бы заявить "а чо, дрочить перед малолетками - це духовно!"... Блин, откуда вы такие дебилы берётесь... а, ну да, "благодаря нОуке", очевидно)))

hansi_hrb


10 май 2021, 22:49		hansi_hrb, ты прям эталон аметиста
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ну во первых надо разбираться малолетка или нет. А во вторых если верун не придерживается своих ценностей, то грош им цена о чем не грех и напомнить верунам, которые обычным людям очень часто напоминают о собственной исключительности и бедных заблудших овцах. И если уж брать все грехи, давайте вспомним че там сам мастейн творил в свои героиновые годы, уверен там говна столько наберется что его вполне можно отменить к ебеням.


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