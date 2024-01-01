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DAVID ELLEFSON о том самом видео



DAVID ELLEFSON в интервью Metal Hammer коснулся темы того самого видео, после которого был уволен из MEGADETH:



«У всего происходящего есть две стороны. Когда ты обнажаешься, тебе нечего скрывать. К черту все, теперь вы можете по-настоящему быть собой. Мы все приходим в этот мир в родовом наряде, так чего же нам стыдиться? Хуже всего я чувствую себя из-за неловкости, которую это вызвало у некоторых людей, например у моей семьи, не заслуживших подобного. Из уважения к ним я не буду затрагивать семейные отношения [во время интервью]. Это по их просьбе».



Что касается реакции лидера MEGADETH Dave Mustaine на сообщение о том, что в Twitter были опубликованы сообщения сексуального характера и откровенные видеоматериалы с его участием, David сказал:



«Dave, его менеджер и адвокат [позвонили мне после скандала]. Один из них сказал: "Давайте отойдем, пусть Ellefson сам разбирается с этим. Это позволит ему вернуться". Но Dave этого не захотел. Он принял решение, и оно таково, каково оно есть».



В то время на странице в Ин-сто-грамм Ellefson опубликовал заявление, в котором опроверг все разговоры в социальных сетях о том, что он "обхаживал" несовершеннолетнюю фанатку. Он также подал заявление в полицию Скоттсдейла, штат Аризона, о незаконном распространении его сексуальных изображений неизвестными лицами.







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