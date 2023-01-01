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David Ellefson

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DAVID ELLEFSON — о сожалении DAVE'a MUSTAINE'a об увольнении из METALLICA: «Это выглядит жалко»



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В новом интервью бразильскому изданию Heavy Talk бывшего басиста MEGADETH David'a Ellefson'a спросили, говорил ли он с лидером группы, Dave'ом Mustaine'ом «о решении проблемы» перед тем, как его уволили из MEGADETH в мае 2021 года, всего через несколько дней после того, как в Twitter были опубликованы откровенные сообщения и видеозаписи с участием басиста. Он ответил:

«Я получил один звонок, в котором мне сказали: "Ты уволен". [Смеётся]. И я сказал: "Какого хpeна, чувак? Какие-то фуфлыжники сбросили бoмбу на мой дом. И это всё? Это неправда. Это долбаное фуфло. И вот так ты ко мне относишься?" Это не подлежало обсуждению. Я спросил об этом. Я сказал: "Я позабочусь об этом. Позволь мне просто разобраться со всем этим. И всё будет сделано. Мы будем готовы отправиться в путь через два месяца, и всё будет хорошо". И так оно и было. Потому что это были просто ложные обвинения и чушь. Но Дэйв не хотел об этом знать. Я думаю, на него давили другие люди из его окружения. И очень жаль, что всё так вышло. Потому что на самом деле ничего страшного не случилось. Я позаботился об этом. А потом, когда стало известно, что меня уволили, эту фигню раздули, что, честно говоря, было очень вредно, очень обидно и несправедливо. Я рад, что мне не пришлось ничего компенсировать, потому что это была засада.

У меня нет другого выбора, кроме как свыкнуться с этим, чтобы я мог двигаться дальше. Так что я не знаю, что ещё сказать по этому поводу, кроме этого. Ущерб был нанесён. Так что нужно жить дальше. Мы все люди, всякое случается. Не стоит оплакивать это. Я наблюдал, как он относится к своему увольнению из METALLICA, всё ещё сожалеет об этом 40 лет спустя, и я думаю, что это выглядит чертовски жалко. В таких случаях говорят: "Знаешь что? Возьми себя в руки и двигайся дальше". Я так и решил: взять себя в руки и двигаться дальше. И именно поэтому я выпустил четыре пластинки за то время, когда вышла последняя пластинка MEGADETH, и я думаю, что каждая из них так же хороша или даже лучше, чем последняя пластинка MEGADETH. Я думаю, что такое качество получилось благодаря тому, что я работаю с отличными людьми. Знамениты они или нет — не имеет значения. Я работаю с хорошими людьми. Они надёжны, они честные люди, и я думаю, что это действительно имеет большое значение. Рядом с ними я чувствую себя в безопасности. И творческий процесс приносит удовольствие. Нет никаких ограничений. Так и произошел этот творческий взрыв. И опять же, послушайте, я не пытаюсь быть в 85 группах, — поверьте мне, это не так. Но интересно, что после MEGADETH было время, когда вышли все эти пластинки. И вместо того, чтобы их попридержать, я сказал: "К чёрту. Выпускайте их. Поехали". Во многих отношениях всё вышло хорошо. Всё было хорошо. И я в порядке. Люди спрашивают, а я отвечаю: "Я в порядке". Это был немного странный финал.

Когда я встретил Dave'a, я понял три вещи: во-первых, наша группа будет успешной; во-вторых, будет много работы; и в-третьих, однажды всё закончится очень плохо. Я знал об этом. [Смеётся]. Даже в 18 лет, будучи наивным ребёнком с фермы, я сказал: "Да, все три пункта произойдут". И я был прав. Я, конечно, не ожидал, что всё так закончится. Я всегда думаю: "Неужели это действительно конец истории?" Посмотрите, как всё закончилось в 2002 году. В 2004 и 2005 годах мы судились из-за деловых вопросов и прочего, и в итоге я вернулся в группу. Так что я бы не хотел проявлять неуважение и злиться из-за этого. Такие вещи решаются наедине, а не публично. А прессе захотелось устроить из этого шоу, потому что это была хорошая тема для разговоров на протяжении целого сезона. Но правда в том, что мы с Dave'ом больше не говорим об этом, и поэтому я больше не говорю об этом. В какой-то момент нужно двигаться дальше. Нужно позволить музыке говорить».




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