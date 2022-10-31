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*JOHN 5 стал участником MÖTLEY CRÜE 22
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David Ellefson

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DAVID ELLEFSON не слышал новый альбом MEGADETH и не собирается



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В новом интервью для The Metal Voice бывшего басиста MEGADETH David'a Ellefson'a спросили, слышал ли он последний альбом группы "The Sick, The Dying... And The Dead!", на что он ответил:

«Я слышал кусочки и фрагменты альбома, когда над ним шла работа, — вокал, тексты и тому подобное.

У меня нет экземпляра нового альбома, и не будет. Честно говоря, как только я ушёл, я двинулся дальше. И я не оглядывался назад... Для меня это всё из серии: "Надо двигаться дальше. Я уже был в таком положении раньше. Раньше я как-то смог прожить без MEGADETH. Всё было хорошо". Я думаю, разница была в том, что в этот раз... В первый раз я играл в MEGADETH почти 20 лет, так что когда всё закончилось, это было довольно резко... Словно самолёт упал с неба, и это было чертовски тяжело для всех. В этот раз я был готов к этому. И переход... Мы не так уж много работали в последние пять лет, что я был в группе, — работа над этим альбомом заняла почти пять лет от начала до выпуска. Так что, честно говоря, я уже работал над кучей других вещей. Я записывал сольные альбомы, играл на других пластинках, работал с Al'ом Jourgensen'ом из MINISTRY, писал книги. Так что моя творческая деятельность была в самом разгаре и в движении. Это было что-то вроде: "Так, с одной группой закончилось. Ну хорошо. Следующая. Двигаемся дальше". У меня не было времени сидеть и обижаться по этому поводу — я просто, чёрт возьми, двигался дальше. И это, я думаю, помогает мне оставаться позитивным и двигаться вперёд.

Я думаю, что с KINGS OF THRASH мы в некотором смысле чтим наследие. Я как пытаюсь быть на расстоянии и в то же время сохранять наследие, потому что оно принадлежит всем нам, оно принадлежит всем. Это не просто наследие какого-то одного человека — мы все в этом участвовали, мы все создавали его, мы все были его частью. И вы можете услышать это в KINGS OF THRASH. Вы можете сказать: "Боже мой. Вот оно. Вот это звучание". И мы привлекли пару новых ребят, таких как Fred Aching на барабанах и Chaz на гитаре. Они молоды, они ценят это, они поддерживают нас. И я благодарен, что фанаты поддержали это начинание. Я прислушиваюсь к ним, я слышу, о чём просят фанаты. Я пытался включить кучу этих песен в сет за последние пять лет, но этого не произошло. И я знаю, что фанаты хотят услышать эти песни. Ну и ладно. Я пойду и сыграю их со своими друзьями. И мы отлично проведём время, повеселимся и порадуем фанатов».




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31 окт 2022
Kliops144
А Рыжика еще не спрашивали в интервью, что он думает насчет этих "чтецов наследия"?)
31 окт 2022
o
olly71
Kliops144, он вряд ли против так как денюжка ему за это капает стабильно. Вон и альбом 1999 года напрочь забыт Мегой и песни с него не исполняются надо Элеффсону с Деграссо замутить ещё одну группу "чтецов наследия 99 а Рыжик это одобрит ведь денег много не бывает.
31 окт 2022
Svarg_1349
Да там и слушать нечего.
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